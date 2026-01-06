Fot. Mikołaj Bujak / KPRP

Karol Nawrocki wziął udział w tegorocznym Orszaku Trzech Króli w Warszawie. To tradycyjny pochód organizowany w całej Polsce z okazji święta przypadającego 6 stycznia. Prezydentowi towarzyszyła małżonka Marta Nawrocka, wraz z którą skierowali specjalne przesłanie do uczestników.

6 stycznia w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Objawienia Pańskiego, powszechnie znaną jako święto Trzech Króli. W całej Polsce organizowane są z tej okazji pochody. W tym największym, warszawskim, uczestniczył prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką.

Orszak Trzech Króli 2026 w Warszawie. Para prezydencka wzięła w nim udział

Warszawski orszak w tym roku odbywał się pod hasłem "Nadzieją się cieszą!". Na stronie prezydent.pl dowiadujemy się, że inspiracją dla tego motywu była znana kolęda "Mędrcy świata, monarchowie". Wydarzenie to tradycyjnie skupia rodziny, duchownych i przedstawicieli władz wokół idei wspólnego kolędowania.

Para Prezydencka w specjalnym przesłaniu do uczestników podkreśliła znaczenie solidarności, wyrozumiałości i szacunku w nadchodzącym roku. Na nagraniach z marszu widzimy Karola Nawrockiego, który pozdrawia innych słowami "pięknie, że jesteście".

Wszystkim uczestnikom tegorocznego Orszaku Trzech Króli życzymy, aby przyświecające mu przesłanie nadziei, która jest źródłem radości i odwagi, wypełniło serca biorących udział w tym wydarzeniu i prowadziło ich przez cały Nowy Rok 2026. Niech obraz trzech władców, którzy nie bacząc na przeciwności, szli do celu – po pokój i pojednanie – będzie dla nas wszystkich inspiracją do budowania relacji opartych na wzajemnej solidarności, wyrozumiałości i szacunku. Karol i Marta Nawroccy

6 stycznia 2026 roku to także symboliczny moment zakończenia Roku Nadziei, ogłoszonego przez śp. Papieża Franciszka.

Święto Trzech Króli 6 stycznia. Jedno z najstarszych świat nie zawsze było dniem wolnym

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana Epifanią, to jedno z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół. Ma na celu uczczenie ukazania się Boga człowiekowi. Tradycja ta sięga IV wieku, ale w polskiej kulturze na dobre zapisała się jako święto Trzech Króli, upamiętniające wizytę Mędrców ze Wschodu w Betlejem.

6 stycznia to w Polsce obecnie dzień wolny od pracy. Nie zawsze tak było. Przywrócono to ustawą w 2010 roku po kilkudziesięcioletniej przerwie trwającej od czasów PRL. Pierwszy wolny dzień po zmianach przypadł w 2011 roku i od tego momentu uliczne jasełka są znów organizowane w całej Polsce.

Symbolem tego dnia pozostaje poświęcenie kredy i oznaczanie drzwi napisem C+M+B (a nie K+M+B od imion króli, jak niektórzy mylnie sądzą). To skrót od łacińskiego życzenia "Christus Mansionem Benedicat", czyli prośba o błogosławieństwo dla domu. Święto to zamyka okres Godów i tradycyjnie otwiera czas karnawału.