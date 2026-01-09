Woda na oknach: co robić? Shutterstock.com/Voyagerix

Zbierająca się po nocy woda na oknach to powszechne zjawisko, szczególnie w sezonie zimowym. Nie należy jednak bagatelizować tego sygnału. Jeśli poczułeś się słusznie zaniepokojony, sprawdź w poniższym artykule, jakie kroki powinieneś podjąć.

Krople wody na szybie, pojawiające się szczególnie często w sezonie zimowym, są prawdziwą zmorą właścicieli zarówno mieszkań, jak i domów. Jeśli woda na oknie jest pierwszym, co dostrzeżesz po obudzeniu się – to może być znak, że powinieneś sprawdzić wentylację w pomieszczeniu. Istnieje kilka sposobów, które pozwolą na pozbycie się tego uporczywego problemu.

Woda na oknach: skąd się bierze?

Zacznijmy od wyjaśnienia, skąd bierze się woda na szybach. Jest to normalne zjawisko, a przyczyn może być kilka. Wśród nich warto wymienić wysoką wilgotność w pomieszczeniu (stąd np. zaparowane czy mokre szyby w kuchni po gotowaniu) oraz zimną powierzchnię szyb, w szczególności w sezonie jesienno-zimowym, kiedy to między powietrzem wewnątrz mieszkania lub domu a tym na zewnątrz jest duża różnica temperatur. Przyczynę problemu może stanowić też niedostateczna wentylacja pomieszczenia (np. ze względu na zbyt szczelne okna, w szczególności te wykonane z PCV).

Jak poradzić sobie z kroplami wody na szybach?

Jeśli na twoich oknach regularnie skrapla się woda, czas podjąć kroki, które pomogą ci uporać się z problemem. Zaparowane czy mokre okna mogą przyczynić się do pogorszenia samopoczucia (mogą wystąpić objawy takie jak np. katar, bóle głowy i gardła, zapalenie zatok, zmęczenie), odchodzenia farb i/lub tapet ze ścian oraz rozwoju chorobotwórczych pleśni i grzybów.

Pierwszym krokiem, który pozwoli ci na zredukowanie problemu, jest regularne, codzienne wietrzenie pomieszczeń. Dzięki temu pozbędziesz się nadmiernej wilgoci, ma także szereg innych walorów. Ponadto upewnij się, że twoje okna są w odpowiednim trybie (letnim lub zimowym), a jeśli zachodzi taka potrzeba – wyreguluj je. Zimą docisk skrzydła do ościeżnicy powinien być większy, co zapewni lepszą szczelność i ochronę przed zimnem, a latem – mniejszy, dzięki czemu pomieszczenie będzie lepiej wentylowane. Sprawdź także kratki wentylacyjne w pomieszczeniu, o ile się w nim znajdują, i w razie potrzeby udrożnij je.

W przypadku nawracającego problemu warto bliżej przyjrzeć się oknom oraz ich stanowi technicznemu. Zwróć uwagę przede wszystkim na uszczelki i pakiety szybowe. Pomocne mogą być również nawiewniki montowane w oknach lub na ścianie, okna z mikrowentylacją czy wreszcie wentylacja mechaniczna.

Jeśli mimo to w twoim mieszkaniu panuje bardzo wysoka wilgotność (za prawidłowe wartości uznaje się 40-60 proc.), możesz rozważyć użycie pochłaniacza wilgoci lub oczyszczacza powietrza z funkcją osuszania. Zanim jednak zainwestujesz w drogi sprzęt, spróbuj zredukować źródła wilgoci, podejmując proste działania, takie jak korzystanie z okapu oraz pokrywek przy gotowaniu, suszenie prania w pomieszczeniach o dobrej wentylacji (raczej odpada zatem łazienka w bloku) czy też używanie wentylatora w czasie kąpieli.

