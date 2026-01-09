W czasie mrozów trzeba też zadbać o wodomierze. Jak to zrobić? Fot. TannySolt / Shutterstock

Mrozy dają nam w kość już od dłuższego czasu, a to jeszcze nie koniec zimy. Na właścicielach nieruchomości spoczywa teraz wiele obowiązków, a o jednym z nich wyjątkowo łatwo zapomnieć. Jak uniknąć kosztownej awarii wodomierzy, gdy temperatura spadnie do rekordowych wartości.

Tak silnej fali zimna nie widzieliśmy od kilkunastu lat. Termometry w wielu regionach pokazują dwucyfrowe spadki, a prognozy na najbliższe dni przewidują nawet -25 stopni Celsjusza. W takich warunkach odpowiednie zabezpieczenie nieruchomości to już nie tylko dobry zwyczaj, ale konieczność.

Jak zabezpieczyć wodomierz przed mrozem?

Eksperci z przedsiębiorstw wodociągowych w całym kraju, m.in. z Gliwic oraz Wadowic, przypominają o obowiązku, który ciąży na odbiorcach. Muszą utrzymać przyłącza w odpowiednim stanie technicznym. Jeśli dopuścimy do wychłodzenia pomieszczeń (zwłaszcza piwnic lub studni wodomierzowych), skutki mogą być fatalne.

"Temperatura w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa, powinna wynosić co najmniej +4 stopni Celsjusza" – podkreślają przedstawiciele PWIK Gliwice. To granica bezpieczeństwa. Gdy temperatura spadnie niżej, woda w rurach zmienia się po prostu w lód i awaria licznika będzie naszym najmniejszym zmartwieniem (o czym za chwilę).

Obowiązki właściciela nieruchomości zimą

Wodociągowcy wymieniają kilka prostych kroków, które mogą uratować nas przed kosztowną wizytą fachowców. Prawidłowe zabezpieczenie instalacji wodociągowych wymaga wykonania kilku czynności.

Uszczelnij dokładnie wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniach z licznikami. Napraw ewentualne ubytki w ścianach i wstaw brakujące szyby w oknach piwnicznych. Owiń przewody wodociągowe specjalną pianką poliuretanową lub styropianem. Zabezpiecz sam wodomierz grubą warstwą izolacji, na przykład wełną mineralną lub otuliną. Oczyść i bardzo szczelnie zamknij wszystkie studnie wodomierzowe na posesji. Zabezpiecz przed mrozem i dokładnie odwodnij krany znajdujące się na zewnątrz budynku.

Awaria wodomierza to kosztowna naprawy

Ignorowanie tych prostych zaleceń może nas słono kosztować. Jak podaje WPWiK Wadowice, zaniedbanie może prowadzić do pęknięcia urządzenia, a w konsekwencji do zalania nieruchomości.

"W takiej sytuacji zgodnie z zapisami umowy koszt naprawy lub wymiany wodomierza jak również pokrycie strat wody ponosi Odbiorca" – podkreślają wodociągowcy. Koszty naprawy mogą wynieść setki złotych. Do tego dochodzą wydatki za zmarnowaną wodę, która wycieknie z pękniętej rury, zanim zdążymy zareagować. Nie wspominając o koście zalanego pomieszczenia.