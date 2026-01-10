"Gorąca rywalizacja" zaraz na HBO Max. Serialem żyje cały internet

"Gorąca rywalizacja" (oryg. "Heated Rivalry") trafi w lutym na HBO Max Fot. materiał prasowy

"Heated Rivalry", który nosi u nas tytuł "Gorąca rywalizacja", trafi do Polski z lekkim opóźnieniem. Na szczęście już wiemy, kiedy głośny serial o dwóch zakochanym w sobie hokeistach obejrzymy na HBO Max. Tytuł zdążył pokochać cały świat, mowa o istnym popkulturowym fenomenie.

Serial "Heated Rivalry" na podstawie bestsellerowej serii książek "Game Changers" autorstwa Rachel Reid od ponad miesiąca nieprzerwanie znajduje się na ustach całego świata. Sportowy romans o dwóch hokeistach – jednym z Kanady, drugim z Rosji – okazał się telewizyjną niespodzianką, która powolutku wkrada się na najważniejsze gale nagród i odpowiada za narodziny nowych gwiazd.

"Gorąca rywalizacja" zapuka do naszych drzwi później, niż większość widzów by chciała. HBO Max właśnie podało datę polskiej premiery kanadyjskiego hitu.

"Gorąca rywalizacja" na HBO Max. Kiedy premiera w Polsce?

Fabuła "Gorącej rywalizacji" skupia się na historii Shane'a Hollandera, kapitana drużyny hokejowej Montreal Voyageurs. Od czasu jego debiutanckiego sezonu media podsycały rywalicję między nim a Ilyą Rozanowem, przeciwnikiem z Boston Bears. Widownia widzi w nich rywali, ale to, co tak naprawdę dzieje się między mężczyznami za zamkniętymi drzwiami, jest zupełną odwrotnością nienawiści. Shane i Ilja wdają się w romans, który szybko przeradza się w głębokie uczucie.

Pierwszym odcinek "Heated Rivalry" ukazał się za oceanem 28 listopada ubiegłego roku. W Polsce serial zadebiutuje 6 lutego.

Produkcja stworzona przez Jacoba Tierneya ("Dobrzy sąsiedzi") została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków oraz widzów, którzy zachwalają jej scenariusz, grę aktorską, odważne sceny i sposób, w jaki ukazuje miłość dwóch mężczyzn. Objawieniem okazali się zwłaszcza odtwórcy głównych ról – Hudson Williams ("All I Need For Christmas") oraz Connor Storrie ("Joker: Folie à deux").

W obsadzie znaleźli się również: François Arnaud ("Rodzina Borgiów"), Sophie Nélisse ("Yellowjackets"), Christina Chang ("The Good Doctor"), Ksenia Daniela Kharlamova ("Robyn Hood") i Dylan Walsh ("Bez skazy").

"'Heated Rivalry' wyróżnia się znacząco na tle zbyt bezpiecznej telewizji zajmującej się tematyką queer. [...] Jednak poza swoim znaczeniem i nieuniknionym dziedzictwem, serial ten jest również jedną z najprzyjemniejszych produkcji 2025 roku" – napisała w recenzji Kaiya Shunyata z portalu RogerEbert.com. W serwisie Rotten Tomatoes tytuł cieszy się oceną 98 proc. (średnia z 63 artykułów krytyków).