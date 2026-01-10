Kiedy wypada Wielkanoc w 2026 roku?
Kiedy wypada Wielkanoc w 2026 roku? Fot. shutterstock / FotoDax

Niedawno świętowaliśmy Boże Narodzenie, a już mamy połowę stycznia. Czas biegnie nieubłaganie i nim się obejrzymy będzie Wielkanoc. Kiedy w tym roku wypada to najważniejsze święto dla katolików? Okazuje się, że zdecydowanie wcześniej niż w tamtym.

W 2026 karnawał skończy się już w połowie lutego. Huczne zabawy przed Wielkim Postem przypadną tym razem podobnie jak Walentynki. 12 lutego będziemy obchodzić Tłusty Czwartek. Został więc nieco ponad miesiąc do "pączkowego" i "faworkowego" szaleństwa.

Wielkanoc 2026: jak przypadają święta?

Ostatki potrwają do 17 lutego, bowiem kolejnego dnia (18 lutego) wypada Środa Popielcowa, czyli początek Wielkiego Postu. O tym, że Wielkanoc to święto "ruchome" nie trzeba chyba nikomu przypominać. Co roku wypada innego dnia (w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca) i przez to jej termin wpływa na daty wielu innych ważnych wydarzeń w Polsce.

To właśnie od niedzieli zmartwychwstania zależą terminy m.in. Środy Popielcowej, Bożego Ciała czy Tłustego Czwartku. I tak tym razem z palemkami do kościołów pójdziemy już 29 marca. To uroczystość upamiętniająca wjazd Jezusa do Jerozolimy, rozpoczynająca Wielki Tydzień w kościele katolickim.

Kolejne ważne dni w okresie wielkanocnym wypadają następująco:

  • Wielki Piątek – 3 kwietnia
  • Wielka Sobota – 4 kwietnia
  • Wielkanoc 2026 – 5 kwietnia
  • Lany Poniedziałek – 6 kwietnia.

    • W ubiegłym roku przy wielkanocnym stole zasiadaliśmy dopiero 20 kwietnia. W 26' początek Postu zbiegnie się w czasie z trzecią turą ferii zimowych w naszym kraju, które obejmą województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie i śląskie.

    Zwracając uwagę na niedziele handlowe w 2026 roku warto wspomnieć, że na tydzień przed Wielkanocą, czyli w Niedzielę Palmową sklepy będą otwarte. Nie mamy jednak co liczyć na więcej okazji na niedzielne zakupy, bowiem w pozostałe niedziele lutego czy marca wszystko (oprócz stacji i żabek) będzie pozamykane.

    Oto dokładna rozpiska:

  • 25 stycznia
  • 29 marca (niedziela przed Wielkanocą)
  • 26 kwietnia (niedziela przed majówką)
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 6 grudnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem).

