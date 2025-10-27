Kiedy wypadają święta i długie weekendy w 2026 roku? Sprawdzamy kalendarz na przyszły rok

Powoli dobijamy do końca 2025 roku, więc niektórzy już planują urlopy w 2026 roku. Sprawdzamy kalendarz na przyszły rok, by wyłuskać z niego święta wolne od pracy i długie weekendy. Jak optymalnie dobrać sobie dni z puli urlopowej, by mieć najwięcej wolnego?

Jeśli jeszcze macie w tym roku do wybrania wolne dni, to na przełomie 2025 i 2026 jest ku temu idealna okazja. Dzięki wyjątkowemu układowi świąt, możemy zyskać aż 12 dni wolnego, biorąc zaledwie 4 dni urlopu. W przyszłym roku też będzie kilka podobnych okazji.

Ferie zimowe 2026. Terminy dla wszystkich województw

Tura I (19 stycznia – 1 lutego 2026): woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Tura II (2 lutego – 15 lutego 2026): woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie. Tura III (16 lutego – 1 marca 2026): woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Święta wolne od pracy 2026. Kiedy wypada Wielkanoc i Boże Narodzenie?

Poniżej znajdziecie pełną lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku. Jest spora nowość w porównaniu do poprzednich lat: Wigilia od tego roku również staje się dniem wolnym.

1 stycznia (Nowy Rok) – czwartek 6 stycznia (Trzech Króli) – wtorek 12 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – niedziela 13 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – poniedziałek 1 maja (Święto Pracy) – piątek 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) – niedziela 24 maja (Zesłanie Ducha Świętego - Zielone Świątki) – niedziela 4 czerwca (Boże Ciało) – czwartek 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego) – sobota (dzień do odbioru) 1 listopada (Wszystkich Świętych) – niedziela 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – środa 24 grudnia (Wigilia) – czwartek (nowe święto wolne od pracy) 25 grudnia (Boże Narodzenie) – piątek 26 grudnia (Drugi dzień świąt) – sobota (dzień do odbioru)

Długie weekendy w 2026 r. Jak zaplanować urlop, by zyskać najwięcej?

Rok 2026 zapowiada się całkiem nieźle pod kątem długich weekendów. Niektóre święta wypadają niestety w weekendy, ale nadal można zyskać sporo wolnego. Oto najlepsze okazje do "urlopowej kombinatoryki", by cieszyć się wolnym jak najdłużej:

Weekend Trzech Króli: Święto wypada we wtorek (6 stycznia). Biorąc wolne w poniedziałek (5 stycznia), zyskujemy 4-dniowy weekend (sobota-wtorek) tuż po sylwestrowym maratonie. Majówka 2026: Niestety nie dostarczy nam dużo wolnego. 1 maja to piątek (mamy więc pewne 3 dni wolnego: pt-nd), a 3 maja wypada w niedzielę, więc nic nie zyskujemy (nie można odzyskać tego dnia, jak za święto w sobotę). Boże Ciało: Święto przypada zawsze w czwartek, ale jest ruchome. W przyszłym roku będzie 4 czerwca). Biorąc urlop w piątek (5 czerwca), nacieszymy się 4-dniowym wolnym (czwartek-niedziela). Weekend z Dniem Niepodległości: 11 listopada wypadnie w samym środku tygodnia: w środę. Daje to dwie opcje: bierzemy urlop w poniedziałek i wtorek (9-10 listopada) lub w czwartek i piątek (12-13 listopada), by zyskać 5 dni wolnego. Można też wybrać 4 dni urlopu i mieć 9 dni laby (od 7 do 15 listopada). Boże Narodzenie 2026: Znów wychodzi niezła seria odpoczynkowa. Wolne mamy 24 grudnia (czwartek), 25 grudnia (piątek) i 26 grudnia (sobota - za ten dzień odbieramy wolne). Daje to gwarantowane 4 dni wolnego (od czwartku do niedzieli), plus dodatkowy dzień do odbioru w innym terminie np. w środę 23 grudnia lub w poniedziałek 27 grudnia.

Pozostałe święta, w które pracujemy. Kiedy walentyki, tłusty czwartek i inne?

Za te dni nie dostaniemy wolnego, ale warto o nich pamiętać, by zaplanować np. kupno kwiatów i czekoladek lub imprezy ze znajomymi. Sprawdziliśmy w kalendarzu, kiedy wypadają najpopularniejsze okazje:

Dzień Babci: 21 stycznia (środa) Dzień Dziadka: 22 stycznia (czwartek) Walentynki: 14 lutego (sobota) Tłusty Czwartek: 19 lutego (czwartek) Ostatki: 24 lutego (wtorek) Dzień Kobiet: 8 marca (niedziela) Dzień Matki: 26 maja (wtorek) Dzień Ojca: 23 czerwca (wtorek) Halloween: 31 października (sobota) Andrzejki: 30 listopada (poniedziałek)

Niedziele handlowe w 2026. Kiedy zrobimy zakupy w niedzielę?

Jeśli przepisy dotyczące zakazu handlu nie ulegną zmianie, w 2026 roku czeka nas siedem niedziel handlowych. Zakupy będziemy mogli zrobić w następujące dni:

25 stycznia 29 marca 26 kwietnia 28 czerwca 30 sierpnia 13 grudnia 20 grudnia