Święta i długie weekendy w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?
Kiedy wypadają święta i długie weekendy w 2026 roku? Sprawdzamy kalendarz na przyszły rok Fot. Anete Lusina / Pexels

Powoli dobijamy do końca 2025 roku, więc niektórzy już planują urlopy w 2026 roku. Sprawdzamy kalendarz na przyszły rok, by wyłuskać z niego święta wolne od pracy i długie weekendy. Jak optymalnie dobrać sobie dni z puli urlopowej, by mieć najwięcej wolnego?

Jeśli jeszcze macie w tym roku do wybrania wolne dni, to na przełomie 2025 i 2026 jest ku temu idealna okazja. Dzięki wyjątkowemu układowi świąt, możemy zyskać aż 12 dni wolnego, biorąc zaledwie 4 dni urlopu. W przyszłym roku też będzie kilka podobnych okazji.

Ferie zimowe 2026. Terminy dla wszystkich województw

Zaczynamy od rodziców planujących zimowy wypoczynek z dziećmi. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło oficjalne daty ferii zimowych w przyszłym roku. Tym razem będą organizowane w trzech, a nie czterech turach. Oto szczegółowy harmonogram:

  • Tura I (19 stycznia – 1 lutego 2026): woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
  • Tura II (2 lutego – 15 lutego 2026): woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.
  • Tura III (16 lutego – 1 marca 2026): woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

    • Święta wolne od pracy 2026. Kiedy wypada Wielkanoc i Boże Narodzenie?

    Poniżej znajdziecie pełną lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku. Jest spora nowość w porównaniu do poprzednich lat: Wigilia od tego roku również staje się dniem wolnym.

  • 1 stycznia (Nowy Rok) – czwartek
  • 6 stycznia (Trzech Króli) – wtorek
  • 12 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – niedziela
  • 13 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – poniedziałek
  • 1 maja (Święto Pracy) – piątek
  • 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) – niedziela
  • 24 maja (Zesłanie Ducha Świętego - Zielone Świątki) – niedziela
  • 4 czerwca (Boże Ciało) – czwartek
  • 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego) – sobota (dzień do odbioru)
  • 1 listopada (Wszystkich Świętych) – niedziela
  • 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – środa
  • 24 grudnia (Wigilia) – czwartek (nowe święto wolne od pracy)
  • 25 grudnia (Boże Narodzenie) – piątek
  • 26 grudnia (Drugi dzień świąt) – sobota (dzień do odbioru)

    • Długie weekendy w 2026 r. Jak zaplanować urlop, by zyskać najwięcej?

    Rok 2026 zapowiada się całkiem nieźle pod kątem długich weekendów. Niektóre święta wypadają niestety w weekendy, ale nadal można zyskać sporo wolnego. Oto najlepsze okazje do "urlopowej kombinatoryki", by cieszyć się wolnym jak najdłużej:

  • Weekend Trzech Króli: Święto wypada we wtorek (6 stycznia). Biorąc wolne w poniedziałek (5 stycznia), zyskujemy 4-dniowy weekend (sobota-wtorek) tuż po sylwestrowym maratonie.
  • Majówka 2026: Niestety nie dostarczy nam dużo wolnego. 1 maja to piątek (mamy więc pewne 3 dni wolnego: pt-nd), a 3 maja wypada w niedzielę, więc nic nie zyskujemy (nie można odzyskać tego dnia, jak za święto w sobotę).
  • Boże Ciało: Święto przypada zawsze w czwartek, ale jest ruchome. W przyszłym roku będzie 4 czerwca). Biorąc urlop w piątek (5 czerwca), nacieszymy się 4-dniowym wolnym (czwartek-niedziela).
  • Weekend z Dniem Niepodległości: 11 listopada wypadnie w samym środku tygodnia: w środę. Daje to dwie opcje: bierzemy urlop w poniedziałek i wtorek (9-10 listopada) lub w czwartek i piątek (12-13 listopada), by zyskać 5 dni wolnego. Można też wybrać 4 dni urlopu i mieć 9 dni laby (od 7 do 15 listopada).
  • Boże Narodzenie 2026: Znów wychodzi niezła seria odpoczynkowa. Wolne mamy 24 grudnia (czwartek), 25 grudnia (piątek) i 26 grudnia (sobota - za ten dzień odbieramy wolne). Daje to gwarantowane 4 dni wolnego (od czwartku do niedzieli), plus dodatkowy dzień do odbioru w innym terminie np. w środę 23 grudnia lub w poniedziałek 27 grudnia.

    • Pozostałe święta, w które pracujemy. Kiedy walentyki, tłusty czwartek i inne?

    Za te dni nie dostaniemy wolnego, ale warto o nich pamiętać, by zaplanować np. kupno kwiatów i czekoladek lub imprezy ze znajomymi. Sprawdziliśmy w kalendarzu, kiedy wypadają najpopularniejsze okazje:

  • Dzień Babci: 21 stycznia (środa)
  • Dzień Dziadka: 22 stycznia (czwartek)
  • Walentynki: 14 lutego (sobota)
  • Tłusty Czwartek: 19 lutego (czwartek)
  • Ostatki: 24 lutego (wtorek)
  • Dzień Kobiet: 8 marca (niedziela)
  • Dzień Matki: 26 maja (wtorek)
  • Dzień Ojca: 23 czerwca (wtorek)
  • Halloween: 31 października (sobota)
  • Andrzejki: 30 listopada (poniedziałek)

    • Niedziele handlowe w 2026. Kiedy zrobimy zakupy w niedzielę?

    Jeśli przepisy dotyczące zakazu handlu nie ulegną zmianie, w 2026 roku czeka nas siedem niedziel handlowych. Zakupy będziemy mogli zrobić w następujące dni:

  • 25 stycznia
  • 29 marca
  • 26 kwietnia
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia

    • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedziele handlowe wypadają w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc oraz dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem.

