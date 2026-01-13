W grudniu 2025 zaobserwowano wzmożone zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Shutterstock.com/Kamil Zajaczkowski

Na polskim rynku nieruchomości w 2025 roku obyło się bez przełomu. Mimo to w grudniu odnotowano wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Eksperci wskazują, że analizując dane, nie można pominąć jednego istotnego czynnika, czyli refinansowania kredytów.

REKLAMA

Rynek nieruchomości w Polsce w 2025 roku opisuje się mianem względnie spokojnego. Mimo to z danych BIK jasno wynika, że w grudniu można było zaobserwować zwiększoną liczbę i wartość wniosków o kredyty hipoteczne. Zgodnie ze wskaźnikiem BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wartość zapytań wzrosła o ponad 41 proc. rok do roku, z kolei ich liczba – o niemal 29 proc. rok do roku.

Duże zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w grudniu 2025. Jest jedno "ale"

Z danych przedstawionych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że w grudniu 2025 wnioski o kredyt mieszkaniowy złożyło 33,48 tys. osób. Jest to zdecydowanie wyższy wynik niż rok wcześniej, ale niższy o 9,6 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, listopada 2025. Zwiększyła się również średnia wartość wniosku, która w grudniu była równa 487,77 tys. zł (to wzrost o 9,7 proc. rok do roku i o 2,4 proc. w porównaniu do listopada).

REKLAMA

W 2025 roku prawdopodobnie jest rekordowy także dla sprzedaży hipotek, choć na dane musimy jeszcze poczekać. Faktem jest jednak, że przez 11 miesięcy ubiegłego roku sprzedano ich 216,4 tys., czyli o 11,5 proc. więcej, licząc rok do roku, a ich wartość wynosiła 95,7 mld zł (to z kolei o 18,1 proc. więcej r/r).

Statystyki przedstawione przez Biuro Informacji Kredytowej robią wrażenie, warto jednak rzucić pełne światło na obserwowaną tendencję. Nie ma ona związku z rządowymi programami dopłat, takimi jak "Bezpieczny kredyt 2 proc.", które nie obowiązywały w tym okresie. Jak tłumaczy dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, wpływ na obserwowane ożywienie ma między innymi seria obniżek stóp procentowych. Nie bez znaczenia jest także nominalny wzrost wynagrodzeń, który w drugiej połowie roku wynosił około 7 proc.

REKLAMA

– Czynniki te bezpośrednio wpływają na wyższą zdolność kredytową, co wprost przekłada się na wzrost zainteresowania zaciąganiem kredytu mieszkaniowego. Wzrost zdolności kredytowej pozwala również na wnioskowanie o coraz wyższe kwoty kredytu, co potwierdza sukcesywnie rosnąca w minionym roku średnia kwota wnioskowanego kredytu – zauważył.

Nie można jednak pominąć jednej ważnej kwestii. Business Insider przedstawił informacje uzyskane od BIK, z których wynika, że istotną część, bo 18 proc. wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych w 2025 roku stanowiły refinansowania, podczas gdy w 2024 roku było to 13 proc. Podane statystyki są więc niejako "zawyżone", a refinansowania niejako maskują skalę rzeczywistego popytu na nowe nieruchomości.