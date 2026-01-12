Jest lista 10 najtańszych miejsc na 2026 roku. Polacy będą mieli w czym wybierać Fot. trabantos/Shutterstock

Hasło "tanie podróżowanie się skończyło" co jakiś czas pojawia się na forach i w tekstach dziennikarskich. Prawda jest jednak taka, że wystarczy odrobina chęci i zaangażowania, żeby znaleźć loty do bajkowych miejsc w bardzo przystępnych cenach. W 2026 roku w dwie strony można lecieć nawet za ok. 300 zł.

Wiele osób marzy o tym, żeby podróżować jak najczęściej. Na drodze często staje im jednak ograniczona liczba dni urlopowych, a także finanse. I o ile z tą pierwszą kwestią trudno coś zrobić, to już na finanse jest rozwiązanie – polowanie na tanie bilety lotnicze. Skyscanner przygotował listę 10 najtańszych kierunków na wakacje w 2026 roku. I naprawdę jest w czym wybierać.

Albania, Włochy i Cypr w pierwszej piątce najtańszych kierunków 2026

Tanie linie lotnicze mają swoje wady. Kontrola bagażu, tylko plecak w cenie czy wreszcie nie zawsze komfortowe warunki, potrafią zniechęcić do podróży na ich pokładzie. Z drugiej jednak strony kiedy weźmiemy pod uwagę bardzo szeroką siatkę połączeń i nadal tanie bilety, przestajemy patrzeć na mankamenty.

Jak podaje Skyscanner, 300 zł wystarczy, żeby w lutym 2026 roku polecieć w dwie strony do Albanii. Jest to średnia cena, więc jak uważnie przejrzycie terminy, pewnie znajdziecie tańszą opcję. Za niewiele więcej, bo ok. 360 zł, można polecieć w marcu do Mediolanu i wrócić. Trzecim najtańszym kierunkiem został Londyn. Tam jeszcze w styczniu w dwie strony można polecieć średnio za 380 zł.

W czołowej piątce znalazły się jeszcze Helsinki i Cypr. I tylko uważajcie, bo Skandynawia jest piękna i kusi tanimi lotami, ale ceny zakwaterowania, a zwłaszcza jedzenia oraz komunikacji na miejscu mogą skutecznie wyczyścić wam portfele. Dlatego 380 zł za bilety w dwie strony może się okazać bolesną zmyłką. Cypr, a dokładnie Pafos jest nieco droższe, ale 412 zł w kwietniu to nadal bardzo ciekawa opcja.

Najtańszy dzień na lot. Warto zapamiętać i zastosować

W czołowej dziesiątce najtańszych kierunków 2026 roku znalazły się jeszcze czeska Praga (421 zł), Rzym (436 zł), Paryż (445 zł), maltańska Valletta (519 zł), Ateny (521 zł). Jak widać, średnie ceny są naprawdę przystępne. Jednak żeby polować na tanie loty, warto wiedzieć jeszcze jedną rzecz.

Jak podaje Skyscanner, z ich analiz wynika, że jeżeli chcecie oszczędzić na locie, powinniście zacząć swoją podróż we wtorek. Nie jest to oczywiście ogólnoświatowa reguła. Wiele zależy od trasy, a także miesiąca. Mimo tego warto mieć na celowniku ten dzień, jeśli szukacie podróży w przystępnej cenie.

