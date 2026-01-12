Donald Tusk dobitnie podsumował azyl Zbigniewa Ziobry na Węgrzech Fot. Shutterstock / TomaszKudala // Getty Images Signature // montaż: naTemat

Sprawa azylu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech może stać się poważnym problemem w całej Unii Europejskiej. Temat wyraźnie chce nagłośnić premier Donald Tusk, który opublikował na platformie X ostry wpis w języku angielskim. Szef rządu nazwał w nim byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego – na którym ciąży łącznie 26 zarzutów – "architektem systemu politycznej korupcji".

Obrońca Zbigniewa Ziobry potwierdził, że były minister sprawiedliwości otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Z komunikatu Bartosza Lewandowskiego na platfomie X wynika, że Ziobro ma status uchodźcy politycznego, a węgierskie władze mają go chronić przed konsekwencjami spraw, które toczą się przeciwko niemu w Polsce. Były prokurator generalny wystąpił także o azyl dla swojej żony Patrycji Koteckiej-Ziobro.

Już jesienią 2025 roku węgierski premier Viktor Orbán otwarcie mówił, że Węgry są gotowe udzielać azylu "prześladowanym" polskim politykom, choć nie ujawnił żadnych nazwisk. W 2024 roku z węgierskiej ochrony skorzystał także były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski – mimo zarzutów dotyczących defraudacji środków publicznych.

"Decyzja Budapesztu uderza w wysiłki obecnych władz, które zapowiadały rozliczenie nieprawidłowości. Azyl dla Ziobry tworzy dla niego bezpieczną przystań poza zasięgiem polskiej prokuratury, a jednocześnie wzmacnia polityczny sojusz Orbána z dawną ekipą rządzącą w Warszawie. Można się spodziewać, że spór o los byłego ministra szybko przerodzi się w kolejny front konfliktu między Polską a Węgrami na forum Unii Europejskiej" – pisał w naTemat Marcin Kusz.

Donald Tusk o azylu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech. "Architekt systemu politycznej korupcji"

Wygląda na to, że premier Donald Tusk faktycznie chce nagłośnić sprawę azylu Zbigniewa Ziobry na całą Europę. W poniedziałek na jego profilu na X pojawił się wpis w języku angielskim.

"Były minister sprawiedliwości (!), Zbigniew Ziobro, który był architektem systemu politycznej korupcji, zwrócił się do rządu Viktora Orbána o azyl polityczny. Logiczny wybór" – napisał wprost szef rządu.

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro figuruje w gronie podejrzanych w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy przypisują mu łącznie 26 czynów o charakterze przestępczym, w tym defraudację środków publicznych oraz kierowanie grupą przestępczą wraz z innymi dwoma podejrzanymi politykami PiS, Dariuszem Mateckim i Marcinem Romanowskim.

