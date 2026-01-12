Justine Lupe w prześwitującej sukni na Złotych Globach. Hejterzy robią się nudni

Justine Lupe wystąpiła na Złotych Globach w prześwitującej sukni Fot. YouTube / Golden Globes

Justine Lupe zaskoczyła internet swoją kreacją na 83. gali Złotych Globów. Niektórzy z przesadą określili suknię gwiazdy "Sukcesji" i "Nikt tego nie chce" mianem wulgarnej, a przecież mężczyźni z Hollywood też pokazują się na czerwonym dywanie w prześwitujących koszulach, a nawet i bez nich.

REKLAMA

Złote Globy zostały rozdane. Podczas słynnej gali celebrującej dokonania twórców kina i telewizji najwięcej nagród zdobył film "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona oraz serial "Dojrzewanie" Stephena Grahama. Triumfowały również produkcje, takie jak: serial medyczny "The Pitt" i poruszający dramat "Hamnet" w reżyserii Chloé Zhao.

Uroczystość poprzedził czerwony dywan, na którym gwiazdy Fabryki Snów mogły pochwalić się kreacjami światowych domów mody. Jedni wygrali konkurs na najlepszy ubiór, drudzy zostali zaś wepchnięci do szuflady z napisem "wtopa".

REKLAMA

Justine Lupe na gali Złotych Globów 2026. To kolejny raz, kiedy wokół prześwitującej sukni robi się szum

Jedną z najgłośniej komentowanych sukni miała na sobie Justine Lupe, odtwórczyni Willi Ferreyry w nagrodzonym 17 nagrodami Emmy (telewizyjnymi Oscarami) serialu "Sukcesja". Amerykańska gwiazda, która należy do obsady nominowanego do Złotych Globów hitu Netfliksa "Nikt tego nie chce", zaprezentowała się przed obiektywem paparazzi w cielistej kreacji z kolekcji Armani Privé na jesień/zimę 2021.

Górna część sukni Justine Lupe była delikatnie prześwitująca. W mediach społecznościowych natkniemy się na komentarze, w których pod adresem aktorki padło słowo "wulgarne". Celebrytce należą się pochwały, że przeciwstawia się patriarchalnym oczekiwaniom wobec kobiet. Wygląda z klasą, kropka.

REKLAMA