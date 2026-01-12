Robert Mucha zmarł nagle podczas pobytu za granicą w wieku 82 lat. Był ikoną rajdów samochodowych, prawnikiem i biznesmenem.
Wiadomość o śmierci wybitnego kierowcy przekazał dziennikarz motoryzacyjny, Patryk Mikiciuk. "Odszedł nie tylko sportowiec i rajdowiec, ale przede wszystkim człowiek o gigantycznym sercu" – pożegnał przyjaciela w mediach społecznościowych.
Kim był Robert Mucha? Największe osiągnięcie sportowe
W pierwszych rajdach samochodowych zaczął startować jako student prawa. Później pracę w zawodzie łączył ze sportem. "Wielokrotny reprezentant i mistrz Polski, uczestnik Rajdowych Mistrzostw Europy i Świata. Jeden z kierowców polskiego zespołu, który ustanowił trzy rekordy świata samochodem Polski Fiat 125p" – czytamy na stronie Goniec.net.
Największy rozgłos przyniosło mu zwycięstwo podczas prestiżowego Rajdu Monte Carlo. "To on odniósł jeden z największych sukcesów polskiego kierowcy na polskim samochodzie – wygrał swoją klasę w Rajdzie Monte Carlo w 1972 roku. Był również jednym z twórców legendarnego Rekordu Fiata. Zdobywca prestiżowej Złotej Kierownicy 'Przeglądu Sportowego'. Podobno w tamtym czasie był obiektem westchnień wielu Polek – należał do grona najprzystojniejszych polskich sportowców" – napisał Patryk Mikiciuk.
I dodał, że "z różnych powodów, także natury politycznej, musiał opuścić Polskę w szczycie swojej kariery". Do kraju powracał zaraz po przemianach ustrojowych, ale na stałe mieszkał w Kanadzie.
Robert Mucha nie żyje. Przyczyna śmierci i miejsce pogrzebu
Do tragicznego zdarzenia doszło na wyspie St. Martin. Jak informuje serwis Goniec.net, 82-letni sportowiec zasłabł niespodziewanie w trakcie spaceru po karaibskiej plaży. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Serwis podaje, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kanadzie.
