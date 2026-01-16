Serial "Harry Potter" ma nowego kompozytora. Oj, muzyka będzie na pewno świetna

Hans Zimmer skomponuje muzykę do serialu "Harry Potter" HBO Fot. materiał prasowy HBO; kadr z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Montaż: naTemat

Serial "Harry Potter" będzie kolejną sztandarową produkcją HBO, pomimo kontrowersji, jakie wzbudza autorka książek J.K. Rowling. Twórcy planują stworzyć coś równie kultowego jak filmy z Danielem Radcliffem, Emmą Watson i Rupertem Grintem. Widać to nawet po doborze nowego kompozytora, który wymyślił muzykę do licznych dzieł Christophera Nolana.

"Harry Potter" – seria książek low fantasy dla dzieci pióra J.K. Rowling, która od dłuższego czasu jest krytykowana za transfobiczne wypowiedzi – doczeka się serialowej adaptacji od HBO. Daniela Radcliffe'a ("Człowiek-scyzoryk"), Emmę Watson ("Małe kobietki") i Ruperta Grinta ("Przekręt") zastąpią nowi aktorzy. Rolę chłopca z blizną na czole zagra Dominic McLaughlin, a w jego przyjaciół, Hermionę Granger i Rona Weasleya, wcielą się Arabella Stanton i Alastair Stout.

Każdy sezon serialu stacji, która odpowiada za nagradzane telewizyjnymi Oscarami "Grę o tron", "Sukcesję" i "The Last of Us", będzie po kolei przedstawiał wydarzenia z siedmiu tomów przygód małego czarodzieja z błyskawicą na czole. W obsadzie znaleźli się m.in. John Lithgow ("Konklawe"), Janet McTeer ("Albert Nobbs"), Paapa Essiedu ("Mogę cię zniszczyć") oraz Nick Frost ("Wysyp żywych trupów").

Hans Zimmer stworzy muzykę do serialu "Harry Potter"

Jak podaje amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", kompozytorem muzyki do serialu "Harry Potter" został Hans Zimmer, laureat Oscara za animację "Król Lew" i adaptację "Diuny" w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Niemiecki artysta stworzył ścieżkę dźwiękową do "Interstellara" Christophera Nolana, "Gladiatora" Ridleya Scotta i "Sherlocka Holmesa" Guya Ritchiego. W ostatnim czasie jego nazwisko zdobiło grę Dragon Age: Veilguard od Bioware.

Przypomnijmy, że soundtrack do filmów "Harry Potter" z lat 2001-2011 skomponowali legendarny John Williams ("Gwiezdne wojny"), Patrick Doyle ("Merida Waleczna"), Nicholas Hooper ("Dziewczyna z kawiarni") i Alexandre Desplat ("Grand Budapest Hotel").

– Muzyczne dziedzictwo "Harry'ego Pottera" jest punktem odniesienia dla kompozytorów z całego świata. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy dołączyć do tak niezwykłego zespołu. To odpowiedzialność, której ja, Kara Talve i Anže Rozman nie lekceważymy. Magia jest wszędzie wokół nas, często poza naszym zasięgiem, (...), trzeba jej po prostu szukać – oświadczył Zimmer.

Premierę pierwszych odcinków głośnego serialu o "chłopcu, który przeżył" zaplanowano na początku 2027 roku. Showrunnerką produkcji została Francesca Gardiner, która wcześniej pracowała nad inną młodzieżową adaptacją stacji HBO, czyli "Mrocznymi materiami" na podstawie prozy Philipa Pullmana.