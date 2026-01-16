Zobaczyłam to zdjęcie Macrona i się przeraziłam. Fot. YouTube / Le Parisien

Emmanuel Macron wystąpił ostatnio przed wojskiem we Francji. Uwagę wszystkich przykuł wygląd jego oka, które było całe we krwi. Prezydent podczas przemowy zaczął sobie z niego żartować. A jego ludzie później wyjaśnili, co się stało.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w czwartek 15 stycznia spotkał się z francuskimi żołnierzami w bazie wojskowej w Istres i wygłosił noworoczne przemówienie. Zgromadzeni oraz media transmitujące to wydarzenie momentalnie zauważyły u głowy państwa wyraźnie zaczerwienione i opuchnięte oko.

Macron zdjął okulary i wszyscy doznali szoku. Jego oko było przekrwione

Dodajmy, że podczas przeglądu wojsk Macron miał na sobie okulary przeciwsłoneczne, ale później do wystąpienia je zdjął. Wtedy nastąpiło zaskoczenie. Ale sam zainteresowany nie zamierzał udawać, że tego nie ma.

Na samym początku wspomniał: – Proszę wybaczyć nieestetyczny wygląd mojego oka. To oczywiście nic poważnego – i zażartował, że ma "oko tygrysa". – Dla tych, którzy znają to odniesienie, jest to oznaka determinacji. Jest całkowita – mówił.

Jak piszą francuskie media, prezydentowi mogło chodzić o słynny przebój "Eye of the Tiger" zespołu Survivor, znany z filmu "Rocky III" lub o francuskiego polityka Georgesa Clemenceau, który był nazywany "Tygrysem" i stał się symbolem francuskiej determinacji w czasie I wojny światowej.

Choć Macron wspominał, że nic poważnego się nie stało, to obywatele się niepokoili. Tamtejsze media próbowały więc dowiedzieć się od najbliższych współpracowników prezydenta, co z jego okiem. Wówczas ci przekazali, że doszło do pęknięcia małego naczynka.

Faktycznie takie przypadki czasem się zdarzają. Do niewielkiego, ale groźnie wyglądającego wylewu podspojówkowego dochodzi, gdy delikatne naczynka w spojówce oka zostaną z jakiegoś powodu uszkodzone i przerwane, na przykład przez mocniejsze przetarcie. Wówczas krew przedostaje się do ciała szklistego i robi się ono mocno czerwone. Często, ale nie jest to reguła, nie wiąże się to z dolegliwościami bólowymi.

Jeśli jednak boli i zaczerwienienie nie schodzi przez dłuższy czas lub wygląda naprawdę niepokojąco warto skonsultować się z lekarzem, bo powód takich zmian w oku może być poważniejszy.