Uwielbiasz seriale kostiumowe? Włącz Netlixa Fot. Kadr z "Lamparta"

Seriale kostiumowe mają w sobie coś, czemu trudno się oprzeć. To eskapizm w najpiękniejszej formie: świat balów, gorsetów, pałaców, szeptów za wachlarzami, salonowych skandali i zakazanych romansów. Netflix od lat udowadnia, że potrafi opowiadać historie z przeszłości w sposób nowoczesny, dynamiczny i piekielnie wciągający. Wybraliśmy najlepsze produkcje kostiumowe dostępne na platformie – takie, które przenoszą widza w czasie i robią to z rozmachem.

Seriale kostiumowe to szeroka kategoria – mieszczą się w niej monumentalne dramaty historyczne, opowieści o wojnach i rewolucjach, ale też romanse i historie bardziej kameralne, skupione na relacjach, ambicjach i walce o pozycję. Ich siła tkwi nie tylko w scenografii i kostiumach, lecz także w emocjach: w napięciach klasowych, rodzinnych konfliktach i uczuciach ścierających się z konwenansami epoki.

W tym zestawieniu idziemy w konkretną stronę. Interesują nas seriale rozgrywające się w pałacach, rezydencjach i arystokratycznych domach, gdzie historia toczy się przy stołach bankietowych, na balach i w prywatnych komnatach. Skupiamy się na arystokracji, intrygach, małżeństwach zawieranych z rozsądku, społecznych awansach i upadkach, czyli na tym, co w kostiumowych opowieściach lubimy najbardziej.

Najlepsze seriale kostiumowe na Netflix

1. Lampart (2025)

Fot. Kadr z "Lamparta"

Ekranowa adaptacja legendarnej powieści Giuseppe Tomasiego di Lampedusy przenosi nas do XIX-wiecznej Sycylii, w sam środek politycznych i społecznych przemian okresu Risorgimenta, czyli zjednoczenia Włoch. Arystokratyczna rodzina księcia Saliny musi odnaleźć się w świecie, w którym dawne przywileje tracą znaczenie, a nowy porządek właśnie się rodzi.

Włoski serial zachwyca rozmachem, klimatem i wizualnym przepychem – od słonecznych pejzaży po spektakularne bale. Szczególną uwagę przyciąga Angelica Sedara, grana przez Devę Cassel (córkę włoskiej gwiazdy Moniki Bellucci i francuskiego aktora Vincenta Cassela), której ambicje stają się kluczowe dla losów całej rodziny. To elegancki, melancholijny i bardzo europejski dramat o władzy, zmianie i końcu pewnej epoki.

2. Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów (2023)

Fot. Kadr z "Królowej Charlotty: Opowieści ze świata Bridgertonów"

"Bridgertonów" zna niemal każdy i dlatego ich pominiemy (już za moment czwarty sezon), ale ten spin-off o królowej Zofii Charlotcie z Meklemburgii-Strelitz często umyka uwadze – niesłusznie. Serial opowiada o drodze młodej Charlotty od niepewnej dziewczyny do jednej z najważniejszych postaci londyńskiej elity. To historia małżeństwa z królem Jerzym III, budowania własnej pozycji i wpływu na arystokratyczny świat, który widzowie znają z głównej serii.

"Królowa Charlotta" jest bardziej emocjonalna i poważniejsza niż "Bridgertonowie", a przy tym wciąż pełna balów, salonowych gier i społecznych napięć. To idealna propozycja dla widzów, którzy lubią kostiumowe opowieści skupione na władzy i relacjach – a przede wszystkim dla fanów pięknych historii o prawdziwej, choć trudnej miłości. Inspirowana faktami relacja Charlotty i George'a (India Amarteifio i Corey Mylchreest) porusza, wzrusza i autentycznie chwyta za serce.

3. Cesarzowa Sisi (2022– )

Fot. Kadr z "Cesarzowej Sisi"

Nowoczesne spojrzenie na legendę cesarzowej Elżbiety Bawarskiej, czyli słynnej Sisi, pokazuje ją jako buntowniczkę uwięzioną w złotej klatce wiedeńskiego dworu. Serial śledzi jej drogę od nastolatki do władczyni Austrii zmagającej się z polityką, dworskimi zasadami i własnymi emocjami.