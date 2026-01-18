seriale kostiumowe Netflixa ("Lampart")
Uwielbiasz seriale kostiumowe? Włącz Netlixa Fot. Kadr z "Lamparta"

Seriale kostiumowe mają w sobie coś, czemu trudno się oprzeć. To eskapizm w najpiękniejszej formie: świat balów, gorsetów, pałaców, szeptów za wachlarzami, salonowych skandali i zakazanych romansów. Netflix od lat udowadnia, że potrafi opowiadać historie z przeszłości w sposób nowoczesny, dynamiczny i piekielnie wciągający. Wybraliśmy najlepsze produkcje kostiumowe dostępne na platformie – takie, które przenoszą widza w czasie i robią to z rozmachem.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Seriale kostiumowe to szeroka kategoria – mieszczą się w niej monumentalne dramaty historyczne, opowieści o wojnach i rewolucjach, ale też romanse i historie bardziej kameralne, skupione na relacjach, ambicjach i walce o pozycję. Ich siła tkwi nie tylko w scenografii i kostiumach, lecz także w emocjach: w napięciach klasowych, rodzinnych konfliktach i uczuciach ścierających się z konwenansami epoki.

W tym zestawieniu idziemy w konkretną stronę. Interesują nas seriale rozgrywające się w pałacach, rezydencjach i arystokratycznych domach, gdzie historia toczy się przy stołach bankietowych, na balach i w prywatnych komnatach. Skupiamy się na arystokracji, intrygach, małżeństwach zawieranych z rozsądku, społecznych awansach i upadkach, czyli na tym, co w kostiumowych opowieściach lubimy najbardziej.

Najlepsze seriale kostiumowe na Netflix

Wszystkie trzy tytuły obejrzycie na Netflixie.

1. Lampart (2025)

logo
Fot. Kadr z "Lamparta"

Ekranowa adaptacja legendarnej powieści Giuseppe Tomasiego di Lampedusy przenosi nas do XIX-wiecznej Sycylii, w sam środek politycznych i społecznych przemian okresu Risorgimenta, czyli zjednoczenia Włoch. Arystokratyczna rodzina księcia Saliny musi odnaleźć się w świecie, w którym dawne przywileje tracą znaczenie, a nowy porządek właśnie się rodzi.

Włoski serial zachwyca rozmachem, klimatem i wizualnym przepychem – od słonecznych pejzaży po spektakularne bale. Szczególną uwagę przyciąga Angelica Sedara, grana przez Devę Cassel (córkę włoskiej gwiazdy Moniki Bellucci i francuskiego aktora Vincenta Cassela), której ambicje stają się kluczowe dla losów całej rodziny. To elegancki, melancholijny i bardzo europejski dramat o władzy, zmianie i końcu pewnej epoki.

2. Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów (2023)

logo
Fot. Kadr z "Królowej Charlotty: Opowieści ze świata Bridgertonów"

"Bridgertonów" zna niemal każdy i dlatego ich pominiemy (już za moment czwarty sezon), ale ten spin-off o królowej Zofii Charlotcie z Meklemburgii-Strelitz często umyka uwadze – niesłusznie. Serial opowiada o drodze młodej Charlotty od niepewnej dziewczyny do jednej z najważniejszych postaci londyńskiej elity. To historia małżeństwa z królem Jerzym III, budowania własnej pozycji i wpływu na arystokratyczny świat, który widzowie znają z głównej serii.

"Królowa Charlotta" jest bardziej emocjonalna i poważniejsza niż "Bridgertonowie", a przy tym wciąż pełna balów, salonowych gier i społecznych napięć. To idealna propozycja dla widzów, którzy lubią kostiumowe opowieści skupione na władzy i relacjach – a przede wszystkim dla fanów pięknych historii o prawdziwej, choć trudnej miłości. Inspirowana faktami relacja Charlotty i George'a (India Amarteifio i Corey Mylchreest) porusza, wzrusza i autentycznie chwyta za serce.

3. Cesarzowa Sisi (2022– )

logo
Fot. Kadr z "Cesarzowej Sisi"

Nowoczesne spojrzenie na legendę cesarzowej Elżbiety Bawarskiej, czyli słynnej Sisi, pokazuje ją jako buntowniczkę uwięzioną w złotej klatce wiedeńskiego dworu. Serial śledzi jej drogę od nastolatki do władczyni Austrii zmagającej się z polityką, dworskimi zasadami i własnymi emocjami.

"Cesarzowa Sisi" łączy pałacowy przepych z dynamiczną narracją i świetnie napisaną bohaterką (Devrim Lingnau), która nie chce być jedynie ozdobą tronu. To jeden z największych kostiumowych hitów Netflixa, a finałowy, trzeci sezon jest już w przygotowaniu. Dla fanów historii, romansów, złożonych postaci kobiecych i samej Sisi pozycja obowiązkowa.

Zobacz także

logo
Serial kostiumowy twórcy "Peaky Blinders", który wbija w fotel. Polacy, oglądajcie, bo złoto
logo
Najlepszy serial kostiumowy. "Bridgertonowie" mogą się przy nim schować
logo
Nie musisz już patrzeć na inne rankingi. Oto 25 najlepszych romansów kostiumowych wszech czasów
logo
Kiedyś to było... Oto nasz WIELKI ranking najlepszych seriali kostiumowych – nie dziękujcie
logo
Nie tylko "1670" śmieje się z historii. Te historyczne seriale komediowe rozbawią cię do łez
logo
Obejdzie się bez zaskoczeń. Tak wygląda ranking najlepszych seriali historycznych według widzów