Dlaczego wierzymy w pseudonaukę? Szokująca prawda o teoriach spiskowych
W tym odcinku rozmawiamy o tym, dlaczego pseudonauka i teorie spiskowe zdobywają dziś tak ogromną popularność. Gościem jest Bartosz Migas, twórca internetowy zajmujący się demaskowaniem pseudonaukowych narracji.
Naukowcy kłamią? Oto cała prawda o teoriach spiskowych i fake ekspertach:
🔸Dlaczego ludzie wierzą w płaską Ziemię i kosmitów?
🔸Jak działa antynaukowa propaganda?
🔸Dlaczego naukowcy są atakowani w internecie?
🔸Pseudoeksperci w podcastach – jak robią zasięgi?
🔸Czy nauka naprawdę się myli?
🔸Jak odróżnić fakty od manipulacji?
Rozmawiamy też o wpływie pseudonauki na:
🔸zmiany klimatu
🔸debatę publiczną
🔸demokrację i społeczeństwo
To odcinek obowiązkowy dla każdego, kto chce rozumieć współczesny internet i mechanizmy dezinformacji.
