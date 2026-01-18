Dlaczego wierzymy w pseudonaukę? Szokująca prawda o teoriach spiskowych

W tym odcinku rozmawiamy o tym, dlaczego pseudonauka i teorie spiskowe zdobywają dziś tak ogromną popularność. Gościem jest Bartosz Migas, twórca internetowy zajmujący się demaskowaniem pseudonaukowych narracji.

Naukowcy kłamią? Oto cała prawda o teoriach spiskowych i fake ekspertach:

🔸Dlaczego ludzie wierzą w płaską Ziemię i kosmitów?

🔸Jak działa antynaukowa propaganda?

🔸Dlaczego naukowcy są atakowani w internecie?

🔸Pseudoeksperci w podcastach – jak robią zasięgi?

🔸Czy nauka naprawdę się myli?

🔸Jak odróżnić fakty od manipulacji?

Rozmawiamy też o wpływie pseudonauki na:

🔸zmiany klimatu

🔸debatę publiczną

🔸demokrację i społeczeństwo