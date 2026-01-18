Polska się wyludnia. Rekordowo niska dzietność – kto naprawdę nie chce dzieci?

W Polsce padł historyczny rekord – wskaźnik dzietności spadł do 1,03. Co to oznacza dla przyszłości kraju? Czy naprawdę "nie chcemy" dzieci, czy problem leży gdzie indziej? W tej rozmowie analizujemy najnowsze dane, społeczne napięcia i realne powody kryzysu demograficznego.

Rozmawiamy o raportach, badaniach i faktach – bez uproszczeń i propagandy.

🔸 Dlaczego kobiety rzadziej chcą mieć dzieci niż mężczyźni?

🔸 Czy to kwestia ekonomii, polityki i mieszkań?

🔸 Jak wygląda podział obowiązków w rodzinach?

🔸 Samotność młodych mężczyzn – ukryty problem

🔸 Presja społeczna vs. realne warunki życia

🔸 Ideologia w debacie o rodzicielstwie