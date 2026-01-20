Toyota Yaris Cross bestsellerem Toyoty w Europie. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

To był rok, który Japończycy zapamiętają na długo. Toyota nie tylko utrzymała pozycję wicelidera rynku w Europie, ale przebiła własne sufity sprzedażowe. Z salonów wyjechało ponad 1,2 miliona aut, a klienci w Polsce i Europie Zachodniej niemal przestali kupować "czyste" spalinówki. Król jest jednak jeden i jest nim miejski SUV.

Dane za 2025 rok nie pozostawiają złudzeń, że strategia Toyoty działa. Koncern sprzedał w Europie dokładnie 1 229 038 samochodów, poprawiając wynik z poprzedniego roku o 12 tysięcy sztuk.

To piąty rok z rzędu, kiedy Toyota utrzymuje status drugiej najchętniej wybieranej marki na Starym Kontynencie. Kluczem do sukcesu okazały się zelektryfikowane napędy, które w Europie Zachodniej (w tym w Polsce) stanowią już aż 80 proc. wszystkich pojazdów opuszczających salony.

Yaris Cross absolutnym bestsellerem

Jeśli zastanawiacie się, co napędza te wyniki, odpowiedź jest prosta: Toyota Yaris Cross. Ten miejski crossover to absolutny dominator. W 2025 roku do klientów trafiło ponad 200 tysięcy egzemplarzy tego modelu (dokładnie 200 477), co daje mu pozycję lidera segmentu B-SUV z 11-procentowym udziałem w rynku.

Na podium popularności w gamie Toyoty znalazły się także klasyczna Toyota Yaris (167 019 sztuk) oraz kompaktowa Toyota Corolla (155 643 sztuki), która jest bestsellerem w Polsce.

Tuż za podium uplasowała się Toyota C-HR, a stawkę najpopularniejszych modeli uzupełniają Aygo X oraz RAV4.

Wracając do Yaris Crossa, to nic dziwnego, że cieszy się taką popularnością. Ten wszechstronny model, bazujący na platformie Yarisa, ale oferujący większy prześwit, przestronniejsze wnętrze i opcjonalny inteligentny napęd na cztery koła AWD-i, przeszedł w ubiegłym roku modernizację skupiającą się na technologii, komforcie oraz, co najważniejsze, wprowadzeniu nowej, mocniejszej jednostki hybrydowej.

Wymiary, pojemność i możliwości transportowe

Toyota Yaris Cross łączy kompaktowe wymiary zewnętrzne z zaskakująco przestronnym wnętrzem i praktycznym bagażnikiem, idealnie wpisując się w potrzeby miejskich użytkowników ceniących sobie wszechstronność.

Długość: ok. 4180 mm Szerokość: ok. 1765 mm Wysokość: ok. 1595 mm Rozstaw osi: ok. 2560 mm Pojemność bagażnika: Zazwyczaj od ok. 397 litrów (wersja FWD) do ok. 320 litrów (wersja AWD-i). Bagażnik oferuje praktyczne rozwiązania, jak podwójna podłoga czy system łatwego składania tylnych siedzeń (dzielonych 40:20:40 w wyższych wersjach). Masa własna: Zależna od wersji napędu i wyposażenia, zaczynająca się od ok. 1245 kg (Hybrid FWD). Ładowność: ok. 450-500 kg. Zdolność holowania: Do 750 kg dla przyczepy z hamulcem (dla obu wersji napędowych).

Dostępne opcje silnikowe

Gama silnikowa Toyoty Yaris Cross 2025 koncentruje się na wydajnych i sprawdzonych napędach hybrydowych piątej generacji:

1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM: Podstawowa jednostka hybrydowa oferująca doskonały kompromis między osiągami a niskim zużyciem paliwa. Dostępna z napędem na przednią oś (FWD) lub inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i . Współpracuje z automatyczną przekładnią e-CVT. 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM: Nowość w ofercie na rok 2025! Mocniejszy wariant napędu hybrydowego zapewniający lepszą dynamikę i elastyczność, szczególnie przy wyższych prędkościach. Dostępny w wyższych wersjach wyposażenia, również z napędem FWD lub AWD-i . Współpracuje z automatyczną przekładnią e-CVT.

Toyota Yaris Cross słynie z niskiego zapotrzebowania na paliwo, co jest kluczowym atutem technologii hybrydowej Toyoty:

Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM FWD: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 4,4 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 100 g/km. Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM AWD-i: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 4,7 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 106 g/km. Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM FWD: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 4,5 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 102 g/km. Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM AWD-i: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 4,8 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 109 g/km.

Warto dodać, że tytuł mistrza oszczędzania należy cały czas do Toyoty Yaris Cross właśnie z układem 1.5 Hybrid, która ustanowiła absolutny rekord w historii pomiarów przeprowadzanych przez brytyjskich ekspertów. W warunkach miejskich japoński samochód zużył zaledwie 2,73 l/100 km.

Toyota zdominowała podium w tym teście. Drugie miejsce, z minimalną stratą, zajął hatchback Toyota Yaris Hybrid (4,72 l/100 km).

Cennik i wersje wyposażenia Toyoty Yaris Cross

Nowa Toyota Yaris Cross jest dostępna w znanych wersjach wyposażenia: Active, Comfort, Style, Executive, usportowionej GR Sport oraz potencjalnie w wersji Adventure lub specjalnej Premiere Edition (często oferowanej na start sprzedaży nowej wersji).

Ceny Toyoty Yaris Cross:

Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM FWD 'Active': od ok. 110 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM FWD 'Comfort': od ok. 117 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM AWD-i 'Comfort': od ok. 127 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM FWD 'Style': od ok. 135 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM AWD-i 'Executive': od ok. 150 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM FWD 'GR Sport': od ok. 148 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM AWD-i 'Premiere Edition': od ok. 160 000 zł

Wyposażenie podstawowej wersji Active (Toyota Yaris Cross)

Już podstawowa wersja Active oferuje bardzo dobre wyposażenie standardowe, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i multimediów:

Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense (najnowsza generacja z ulepszonymi funkcjami):

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC) działający w pełnym zakresie prędkości Automatyczne światła drogowe (AHB)

Systemy VSC, TRC, HAC

Komplet poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe, centralna)

System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (np. 9 lub 10,5 cala)

Bezprzewodowe interfejsy Apple CarPlay® i Android Auto™

Usługi łączności Toyota Connected Car

Klimatyzacja automatyczna (jednostrefowa)

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczym.

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu

Światła do jazdy dziennej LED

Felgi stalowe lub aluminiowe (zależnie od potwierdzenia producenta dla bazowej wersji)

Hybrydy plug-in i elektryki wystrzeliły w górę

Choć fundamentem sprzedaży wciąż są klasyczne hybrydy, rok 2025 przyniósł gigantyczny wzrost zainteresowania autami ładowanymi z gniazdka. Sprzedaż hybryd plug-in wzrosła aż o 76 proc., a samochodów elektrycznych o 46 proc.

