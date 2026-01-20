To był rok, który Japończycy zapamiętają na długo. Toyota nie tylko utrzymała pozycję wicelidera rynku w Europie, ale przebiła własne sufity sprzedażowe. Z salonów wyjechało ponad 1,2 miliona aut, a klienci w Polsce i Europie Zachodniej niemal przestali kupować "czyste" spalinówki. Król jest jednak jeden i jest nim miejski SUV.
Dane za 2025 rok nie pozostawiają złudzeń, że strategia Toyoty działa. Koncern sprzedał w Europie dokładnie 1 229 038 samochodów, poprawiając wynik z poprzedniego roku o 12 tysięcy sztuk.
To piąty rok z rzędu, kiedy Toyota utrzymuje status drugiej najchętniej wybieranej marki na Starym Kontynencie. Kluczem do sukcesu okazały się zelektryfikowane napędy, które w Europie Zachodniej (w tym w Polsce) stanowią już aż 80 proc. wszystkich pojazdów opuszczających salony.
Yaris Cross absolutnym bestsellerem
Jeśli zastanawiacie się, co napędza te wyniki, odpowiedź jest prosta: Toyota Yaris Cross. Ten miejski crossover to absolutny dominator. W 2025 roku do klientów trafiło ponad 200 tysięcy egzemplarzy tego modelu (dokładnie 200 477), co daje mu pozycję lidera segmentu B-SUV z 11-procentowym udziałem w rynku.
Na podium popularności w gamie Toyoty znalazły się także klasyczna Toyota Yaris (167 019 sztuk) oraz kompaktowa Toyota Corolla (155 643 sztuki), która jest bestsellerem w Polsce.
Tuż za podium uplasowała się Toyota C-HR, a stawkę najpopularniejszych modeli uzupełniają Aygo X oraz RAV4.
Wracając do Yaris Crossa, to nic dziwnego, że cieszy się taką popularnością. Ten wszechstronny model, bazujący na platformie Yarisa, ale oferujący większy prześwit, przestronniejsze wnętrze i opcjonalny inteligentny napęd na cztery koła AWD-i, przeszedł w ubiegłym roku modernizację skupiającą się na technologii, komforcie oraz, co najważniejsze, wprowadzeniu nowej, mocniejszej jednostki hybrydowej.
Wymiary, pojemność i możliwości transportowe
Toyota Yaris Cross łączy kompaktowe wymiary zewnętrzne z zaskakująco przestronnym wnętrzem i praktycznym bagażnikiem, idealnie wpisując się w potrzeby miejskich użytkowników ceniących sobie wszechstronność.
Dostępne opcje silnikowe
Gama silnikowa Toyoty Yaris Cross 2025 koncentruje się na wydajnych i sprawdzonych napędach hybrydowych piątej generacji:
Toyota Yaris Cross słynie z niskiego zapotrzebowania na paliwo, co jest kluczowym atutem technologii hybrydowej Toyoty:
Warto dodać, że tytuł mistrza oszczędzania należy cały czas do Toyoty Yaris Cross właśnie z układem 1.5 Hybrid, która ustanowiła absolutny rekord w historii pomiarów przeprowadzanych przez brytyjskich ekspertów. W warunkach miejskich japoński samochód zużył zaledwie 2,73 l/100 km.
Toyota zdominowała podium w tym teście. Drugie miejsce, z minimalną stratą, zajął hatchback Toyota Yaris Hybrid (4,72 l/100 km).
Cennik i wersje wyposażenia Toyoty Yaris Cross
Nowa Toyota Yaris Cross jest dostępna w znanych wersjach wyposażenia: Active, Comfort, Style, Executive, usportowionej GR Sport oraz potencjalnie w wersji Adventure lub specjalnej Premiere Edition (często oferowanej na start sprzedaży nowej wersji).
Ceny Toyoty Yaris Cross:
Wyposażenie podstawowej wersji Active (Toyota Yaris Cross)
Już podstawowa wersja Active oferuje bardzo dobre wyposażenie standardowe, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i multimediów:
Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense (najnowsza generacja z ulepszonymi funkcjami):
Systemy VSC, TRC, HAC
Komplet poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe, centralna)
System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (np. 9 lub 10,5 cala)
Bezprzewodowe interfejsy Apple CarPlay® i Android Auto™
Usługi łączności Toyota Connected Car
Klimatyzacja automatyczna (jednostrefowa)
Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczym.
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
Światła do jazdy dziennej LED
Felgi stalowe lub aluminiowe (zależnie od potwierdzenia producenta dla bazowej wersji)
Zobacz mój pełny test auta:
Hybrydy plug-in i elektryki wystrzeliły w górę
Choć fundamentem sprzedaży wciąż są klasyczne hybrydy, rok 2025 przyniósł gigantyczny wzrost zainteresowania autami ładowanymi z gniazdka. Sprzedaż hybryd plug-in wzrosła aż o 76 proc., a samochodów elektrycznych o 46 proc.
Co ciekawe, w ofercie pojawiają się nowości, które mają podtrzymać ten trend, czyli nowe hybrydy jak Aygo X Hybrid czy nowa generacja Toyoty RAV4, a także modele w pełni elektryczne: Toyota C-HR+ oraz Urban Cruiser.