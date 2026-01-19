Przygotowaliśmy listę imion żeńskich bez "a" na końcu. Shutterstock.com/Anna Zhukkova

Zapewne każdy z nas słyszał kiedyś, że w Polsce próżno szukać żeńskich imion, które nie kończą się na "a". Nie jest to prawda. Choć nie ma ich zbyt wielu, to lista jest i tak dłuższa, niż myślałeś. Przedstawiamy ją poniżej.

W rejestrze PESEL w Polsce istnieje kilkadziesiąt tysięcy imion, zarówno tych bardziej, jak i mniej popularnych. W ostatnich latach w czołówce plasują się m.in. Nikodem, Jan, Antoni, Aleksander, Jakub, Maja, Zofia, Zuzanna, Laura oraz Julia. Na odwrotnym biegunie jest z kolei Gertruda – ostatni raz nazwano tak dziewczynkę w 2017 roku. Mniej popularne są także żeńskie imiona niekończące się na "a", choć wbrew obiegowej opinii jest ich w Polsce kilka.

Lista imion dla dziewczynki niekończących się na "a"

Temat imion przewija się raz po raz nie tylko w krzyżówkach, ale i rozmowach. Być może zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje żeńskie imię bez "a" na końcu. Odpowiedź brzmi: tak, i to więcej niż jedno. Na liście polskich imion (choć nie mają polskiego pochodzenia) znajdują się te, które kończą się na pierwszą samogłoskę naszego alfabetu.

Oto kilka imion dla dziewczynek, które nie kończą się na "a" i występują w języku polskim:

Noemi, Inez, Miriam, Nel, Beatrycze, Abigail, Karmen.

W 2007 roku Rada Języka Polskiego opublikowała aneks do obowiązującego wykazu imion. W dokumencie znalazły się żeńskie imiona, których nie zaleca RJP: Nicol, Nicole oraz Nikol.

Przypomnijmy, że o nadaniu imienia dla dziecka decydują urzędy stanu cywilnego. Mogą oni nie wyrazić zgody na zarejestrowanie określonego imienia. Nie można wybrać np. zdrobnienia ani ośmieszającego lub uwłaczającego określenia.

Znaczenie imion żeńskich, które nie kończą się na "a"

Pochylmy się nad pochodzeniem i znaczeniem wskazanych wyżej żeńskich imion, które możemy spotkać w Polsce. Pierwsze, Noemi, zyskuje na popularności. Pochodzi z języka hebrajskiego i w tłumaczeniu oznacza "moja słodycz" lub "moja rozkosz". Dziewczynki o imieniu Noemi (w angielskiej, również spotykanej wersji: Naomi) są uznawane za delikatne, troskliwe i pomocne. Są osobami rodzinnymi. W polskim kalendarzu imieniny Noemi obchodzimy 28 października i 14 grudnia.

Imię Inez to hiszpańska forma znanej w Polsce "Agnieszki". Pochodzi z greckiego "hagne", czyli "czysta", "dziewicza", "nieskalana". Dziewczynki o tym imieniu uważane są za ciekawe świata, samodzielne, uczciwe i lojalne. Mówi się, że kierują się one sercem i intuicją. Imieniny Inez obchodzimy 21 stycznia i 6 marca.

Miriam ma hebrajskie korzenie. Jest to jedno z najstarszych imion biblijnych. Przypisuje się mu znaczenie "piękna", "napawająca radością", "wspaniała". Kobiety o imieniu Miriam są zazwyczaj indywidualistkami, chętnie przejmują inicjatywę w działaniu. Otaczają się bliskimi i potrzebują ich opieki. Miriam obchodzi imieniny 15 sierpnia.

Nel to skrócona forma imienia "Nela", czyli "bogini". Ma hebrajski rodowód. Osoby o tym imieniu są uważane za kulturalne, uczuciowe oraz gospodarne. Uznaje się je za wierne oraz oddane. Imieniny Nel przypadają na 31 marca, 18 sierpnia i 10 listopada.

Beatrycze kojarzy się wielu z nas z "Boską Komedią" Dantego. Imię ma łaciński rodowód i oznacza "przynosząca szczęście" lub "błogosławiona". Uważa się, że osoby o tym imieniu są uparte oraz porywcze, czasami odbierane jako wyniosłe, ale są też szczere, zmysłowe oraz odpowiedzialne za najbliższych. Beatrycze obchodzi w Polsce imieniny 18 stycznia, 13 lutego, 10 maja, 29 lipca, 29 sierpnia, 1 września i 25 listopada.

Kolejnym imieniem o biblijnym pochodzeniu jest Abigail. Wywodzi się z języka hebrajskiego, a oznacza "radość ojca". Kobiety o tym imieniu uważa się za pracowite i pełne energii oraz z determinacją dążące do celu. Imieniny Abigail obchodzi się 14 lutego.