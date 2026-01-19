Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 rok, ale skierował ją również do Trybunału Konstytucyjnego Fot. X / Kancelaria Prezydenta RP

Karol Nawrocki wreszcie zdecydował, co zrobi w sprawie budżetu na 2026 roku. Prezydent RP podpisał ustawę, ale przy okazji skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. W mediach społecznościowych posypały się gorzkie słowa ze strony Polaków.

W najnowszym oświadczeniu, które obiegło media społecznościowe, Karol Nawrocki podkreślił, że ustawy budżetowej nie mógł zawetować, dlatego podpisał ją i jednocześnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

Karol Nawrocki podpisał budżet na 2026 rok i skierował go do TK

– Mimo mojej krytycznej oceny tego budżetu, Konstytucja nie daje mi prawa go zawetować. Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione argumenty i kompetencje, które posiadam, zdecydowałem się podpisać ustawę budżetową, ale jednocześnie zdecydowałem się skierować ją w trybie kontroli następczej do TK – wyjaśniła głowa państwa.

Zdaniem Nawrockiego przedstawiony mu budżet jest "dowodem głębokiego kryzysu wiarygodności, skuteczności i sprawczości" rządu Donalda Tuska. – To budżet, który pokazuje bezradną kapitulację wobec wyzwań, przed jakimi stoi Polska. To budżet niespełnionych obietnic z kampanii wyborczej, zawiedzionych oczekiwań Polaków. (...) To budżet oparty na gigantycznym zadłużeniu – mówił.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Andrzej Duda również podpisał ustawę budżetową, a część jej przepisów przesłał do Trybunału Konstytucyjnego – w tym samym trybie, co Nawrocki. Obecny prezydent RP zasugerował, że jego decyzja wiąże się chęcią ochrony stabilności państwa i przyszłości Polski. – Podpisuję (red. przyp. – ustawę budżetową) dlatego, że brak budżetu nie rozwiązałby żadnego z problemów, przed którymi stoimy – dodał.

Zgodnie z ustawą budżetową na bieżący rok wydatki państwa wyniosą 918,9 mld złotych. Deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł, a dochody budżetu państwa mają osiągnąć wysokość 647,2 mld. Na obronę narodową państwo planuje wydatki o wartości ponad 200 mld zł.

Komentarze po decyzji prezydenta ws. budżetu

"Prezydent podpisał budżet. Budżet inwestycji oraz rekordowych nakładów na obronę. Reszta, w tym skierowanie ustawy do TK, to polityczny teatr bez realnych skutków. My pracujemy dalej" – skomentował na X minister finansów Andrzej Domański.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz napisała: "Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową, ale żeby nie było smutno PiS, to wysłał ją do Bogdana Święczkowskiego. Przezabawne!".

Pod wpisem Kancelarii Prezydenta RP na portalu X (dawnym Twitterze) Polacy dość ostro zareagowali na ostatnią decyzję Nawrockiego. "Przypomina to sceny z filmu 'Sami swoi'. Każdy szuka drzazgi w oku innego. Co z cenami prądu? Niech każdy z nas skoncentruje się na dobrym wykonywaniu swoich obowiązków" – skomentował jeden z internautów.

"Karol Nawrocki jest dowodem głębokiego kryzysu wiarygodności, skuteczności i sprawczości"; "Obraz nędzy i rozpaczy"; "Ruch do przewidzenia" – czytamy w mediach społecznościowych.

: