SCT miało ratować powietrze. Kraków i tak musi wprowadzać darmową komunikację

Strefa Czystego Transportu miała ograniczyć ruch najbardziej trujących aut, ale wtorkowy poranek pokazał brutalnie, że jeden instrument nie oczyści krakowskiego powietrza. Gdy średnia ze wszystkich stacji pomiarowych w mieście o 3:00 nad ranem przekroczyła poziom 150 µg/m3, władze uruchomiły plan awaryjny.

Kraków od kilku tygodni żyje Strefą Czystego Transportu – ograniczeniami dla najbardziej emisyjnych aut w wybranych częściach miasta. We wtorek 20 stycznia okazało się jednak, że nawet po wprowadzeniu SCT powietrze potrafi gwałtownie się załamać. Nocny pomiar z godziny 3:00 pokazał średnią koncentrację pyłu zawieszonego powyżej 150 µg/m3, liczona ze wszystkich stacji na terenie miasta.

Taki wynik automatycznie uruchamia przewidziane w miejskich procedurach działania ochronne. Najbardziej widocznym z nich jest decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej. To zachęta, by zostawić samochód pod blokiem i choć na jeden dzień przerzucić się na autobusy i tramwaj.

Mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać wskazania stacji pomiarowych na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz w miejskiej aplikacji "Powietrze Kraków". To tam pojawiają się aktualizacje o stężeniach pyłu i alertach jakości powietrza.

Darmowa komunikacja. Gdzie obowiązuje i od której godziny?

Miasto zdecydowało, że darmowe przejazdy obowiązują od pierwszych porannych kursów autobusów i tramwajów aż do północy. Nie chodzi wyłącznie o granice administracyjne Krakowa. Z bezpłatnej komunikacji mogą korzystać pasażerowie poruszający się na obszarze całej Gminy Miejskiej Kraków oraz w tych gminach sąsiadujących, które zawarły z Krakowem porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu zbiorowego.

Dla mieszkańców oznacza to, że przez cały wtorek mogą wsiadać do pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie bez kupowania biletu – zarówno w centrum, jak i na liniach podmiejskich objętych porozumieniami. To klasyczny "smogowy dzień bez biletów", który ma nie tylko ulżyć portfelom, ale przede wszystkim ograniczyć liczbę prywatnych aut na ulicach w momencie, gdy jakość powietrza jest już dramatycznie zła.

Kto dziś powinien szczególnie uważać?

Wtorkowy komunikat miasta nie ogranicza się do informacji o darmowej komunikacji. W dokumentach opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej szczegółowo opisano, jakie grupy mieszkańców powinny szczególnie uważać na siebie przy tak wysokich stężeniach pyłu.

Na liście osób najbardziej wrażliwych znajdują się dzieci i młodzież do 25 roku życia, seniorzy, osoby z chorobami układu oddechowego, w tym astmą oraz przewlekłymi schorzeniami alergicznymi, a także pacjenci z problemami sercowo-naczyniowymi. W grupie podwyższonego ryzyka znalazły się również osoby zawodowo narażone na kontakt z pyłami i zanieczyszczeniami oraz nałogowi palacze.

Zalecenia są konsekwentne: ograniczyć długotrwałe przebywanie na zewnątrz, zrezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, odłożyć bieganie, treningi na zewnątrz i prace wymagające dużego obciążenia. Osoby przewlekle chore powinny mieć przy sobie przypisane leki i stosować się ściśle do zaleceń lekarza.

SCT to za mało. Miasto musi sięgać po cały arsenał

Dzisiejszy alert smogowy brutalnie przypomina, że Strefa Czystego Transportu nie jest magicznym zaklęciem, które z dnia na dzień rozwiązuje problem krakowskiego powietrza. SCT ogranicza emisje z najbardziej kopcących silników w wybranych fragmentach miasta, ale nie wpływa na warunki pogodowe, które potrafią "zamknąć" zanieczyszczenia nad miastem jak pokrywka.

Właśnie dlatego Kraków wciąż musi korzystać z całego pakietu środków: od restrykcji dla najbardziej brudnych źródeł ogrzewania, przez kampanie edukacyjne, aż po takie interwencje jak dzień darmowej komunikacji. To ten ostatni instrument ma dawać mieszkańcom konkretny, natychmiastowy bodziec: skoro powietrze jest złe, wsiądź do tramwaju, zamiast dokładać kolejne spaliny z własnego auta.

