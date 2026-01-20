Urszula Brzezińska-Hołownia odchodzi z wojska. Fot. Zrzut ekranu / Facebook / Szymon Hołownia

Urszula Brzezińska-Hołownia podjęła decyzję w sprawie swojej dalszej kariery w wojsku. Po kilkunastu latach jako pilotka myśliwca postanowiła przejść na emeryrutę. Według najnowszych doniesień w tle ma chodzić o "względy rodzinne".

REKLAMA

Najpierw wieści o tym przekazał Artur Molenda z TVN24. Z jego informacji wynikało, że Urszula Brzezińska-Hołownia, żona byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, przejdzie na emeryturę w środę 21 stycznia.

– Taka decyzja została podjęta przez major Urszulę Brzezińską-Hołownię, że porzuca wojskowy mundur, kombinezon pilota samolotu MiG-29 i przechodzi do cywila. Jak nieoficjalnie słyszę, są to względy rodzinne – mówił na antenie dziennikarz.

Niedługo później pojawił się głos rzecznika 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego (czyli tam, gdzie żona Hołowni służyła) ppłk Marcin Boruta. – Miała prawo, żeby zrezygnować z wojska i podjęła taką właśnie decyzję. To jej decyzja – powiedział w rozmowie z Interią i wspomniał, że "obecnie jest w okresie rozliczania się z jednostką, a we wtorek odbył się jej lot pożegnalny".

REKLAMA

Żona Hołowni kończy z wojskiem. Latanie to jej wielka pasja

Urszula Brzezińska-Hołownia od kilkunastu lat spełniała się jako pilotka myśliwca i oficerka Sił Powietrznych RP. Emerytura wojskowa przysługuje po 15 latach służby, więc wygląda na to, że mogła już na nią przejść.

Żona polityka mówiła jednak, że latanie to jej pasja i czuje powołanie do służby. Nawet w spocie wyborczym, gdy jej mąż startował w wyborach prezydenckich, mówiła, że "nic nie zastąpi jej takiej adrenaliny, jaką czuje podczas latania". Można więc domniemywać, że za jej decyzją musiał stać jakiś mocny argument.

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia swoją przyszłą żonę poznał, gdy pracował przy "Mam talent" w 2014 roku. Ich pierwsze spotkanie odbyło się podczas kręcenia jednego z materiałów dla tego formatu. W 2015 roku wzięli ślub. Dziś są rodzicami dwóch córek – Marii i Elżbiety.

REKLAMA

Kim jest Urszula Brzezińska-Hołownia?

Urszula Brzezińska-Hołownia kilka razy pokazała też, że ma swoje zdanie. Tak było m.in. w przypadku aborcji, gdy Hołownia chciał robić referendum. – Jeśli chodzi o aborcję, nasze opinie z Szymonem się dosyć różnią, bo ja uważam, że to kobieta powinna decydować o swoim życiu, bo to ona będzie żyła z tym wyborem, bez względu na to, jaki wybór podejmie – mówiła dziennikarzom.

Dodajmy, że w ostatnim czasie głośno jest też o zaskakujących decyzjach dotyczących kariery Szymona Hołowni. Jak wiadomo, polityk zrezygnował z roli lidera partii Polska 2050. Później ubiegał się o posadę Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców w ONZ.

REKLAMA