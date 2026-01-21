Jakub Gierszał wraca w 2. części "Kolorów zła". Fani kryminałów, pobudka

"Kolory zła: Czerń" z Jakubem Gierszałem i Marianną Zydek trafią na Netflix w 2. połowie 2026 roku Fot. materiał prasowy / Netflix

"Kolory zła: Czerń" to druga część kryminalnej serii na podstawie prozy Małgorzaty Oliwii Sobczak, w której Jakub Gierszał wciela się w prokuratora Leopolda Bilskiego. Sequel hitu serwisu streamingowego Netflix może pochwalić się gwiazdorską obsadą. Dołączył do niej jeden z najwybitniejszych polskich aktorów.

W połowie 2024 roku "Kolory zła: Czerwień" w reżyserii Adriana Panka ("Simona Kossak") w niecałą dobę po premierze zajęły drugie miejsce w światowym rankingu najczęściej oglądanych filmów na platformie Netflix. W Polsce kryminał z Jakubem Gierszałem ("Najlepszy") w roli prokuratora Leopolda Bliskiego przez dłuższy czas utrzymywał się na pierwszym miejscu.

"'Kolory zła: Czerwień" pozostawia wiele do życzenia, a już zwłaszcza wymagającym entuzjastom gatunku, który wokół zagadek i morderstw krąży. Tytuł ten ma skazy typowe dla współczesnej polskiej kinematografii. Gdyby nie obecność jednej z nich, być może seans filmu Adriana Panka byłby znośniejszy" – mogliście przeczytać w naszej recenzji w naTemat.

"Kolory zła: Czerń" z Jakubem Gierszałem trafią w 2026 roku na Netflix. O czym jest ich fabuła?

W 2026 roku gigant streamingu zaprezentuje widzom drugą część 6-tomowego cyklu pióra Małgorzaty Oliwii Sobczak. "Kolory zła: Czerń" zabierze nas do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie dochodzi do zniknięć dzieci. Kiedy kolejny maluch nie wraca do domu, na miejsce zostaje wezwany prokurator Leopold Bliski. Na światło dzienne zaczynają wychodzić niewygodne prawdy lokalnej społeczności.

"Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności" – czytamy w oficjalnym opisie fabuły sequela.

Marianna Zydek w filmie "Kolory zła: Czerń". Fot. materiał prasowy / Netflix

Za kamerą powtórnie stanął Panek. Reżyser stworzył również scenariusz do kontynuacji. W serwisie Netflix "Kolory zła: Czerń" mają pojawić się dopiero w drugiej połowie bieżącego roku.

Na ekranie Gierszałowi towarzyszy istna śmietanka gwiazd. Do obsady dołączyli m.in. Andrzej Chyra ("Komornik"), Marianna Zydek ("Kamerdyner"), Robert Gonera ("Dług"), Beata Ścibakówna ("Układ zamknięty"), Piotr Żurawski ("Ostatnia wieczerza"), Julian Świeżewski ("Biała odwaga") oraz Adam Bobik ("Sami swoi. Początek").

