Trump i Zełenski już po spotkaniu.
Trump i Zełenski już po spotkaniu. Fot. X / Volodymyr Zełenski

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Davos. Jak ocenili przebieg rozmów? Są już ich pierwsze reakcje. Choć ludzie czekają na przełomowe decyzje w sprawie wojny z Rosją, to na razie nie ma konkretów. Ale pojawiła się zaskakująca zapowiedź w kwestii trójstronnych rozmów USA – Rosja – Ukraina.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Czwartek to kolejny dzień 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Po południu zakończyło się tam spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że było to "bardzo dobre spotkanie". Jednak nie chciał zdradzać więcej szczegółów. Jego zdawkowy komentarz jest zastanawiający.

Po spotkaniu Trump–Zełenski. Jest zaskakująca zapowiedź

– Spotkanie z prezydentem Zełenskim było udane. Przed nami jeszcze długa droga – stwierdził i powiedział dziennikarzom, że muszą "zobaczyć, co się stanie". Wspomniał, że jeszcze dziś lub jutro dojdzie do spotkania jego wysłanników, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, z Władimirem Putinem.

A co na to wszystko Zełenski? Zdradził nieco więcej szczegółów niż Trump. Określił rozmowy z Trumpem jak produktywne i merytoryczne. "Omówiliśmy pracę naszych zespołów i praktycznie każdego dnia odbywają się spotkania lub rozmowy. Dokumenty są jeszcze lepiej dopracowane. Rozmawialiśmy dziś również o obronie powietrznej Ukrainy" – zrelacjonował w social mediach.

"Nasze poprzednie spotkanie z prezydentem Trumpem pomogło wzmocnić ochronę naszego nieba i mam nadzieję, że tym razem również ją wzmocnimy. Podziękowałem mu za poprzedni pakiet pocisków przeciwlotniczych i poprosiłem o dodatkowy. Chronimy życie, naszą odporność i nasze wspólne wysiłki dyplomatyczne" – podsumował i załączył wspólne zdjęcie.

Co ciekawe zapowiedział też, że "przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji przeprowadzą w piątek i sobotę trójstronne rozmowy w Abu Zabi".

Dodajmy, że tego samego dnia Zełenski wygłosił mocną przemowę w Davos, w której stwierdził, że "Europa uwielbia rozmawiać o przyszłości, ale unika teraźniejszych działań". Jego zdaniem "UE ponosi porażkę".

– Rok temu tutaj w Davos zakończyłem moje wystąpienie słowami: Europa potrzebuje zrozumieć, jak ma się bronić. Minął rok. Nic się nie zmieniło. Jesteśmy nadal w sytuacji, że muszę powtarzać te same słowa. Każdy rok przynosi coś nowego dla Europy i świata. Wszyscy zwracają swe oczy ku Grenlandii. Większość liderów nie jest pewna, co z tym zrobić. Wygląda na to, że wszyscy czekają, aby Ameryka ochłonęła – skwitował na Forum Zełenski. Jego wystąpienie odbiło się szerokim echem w mediach.

Zobacz także

logo
Premier Kanady skradł show w Davos. Słuchałem go i miałem jedno skojarzenie
logo
Trump mylił Grenlandię z krajem Europy. Nie kupuję tłumaczeń jego rzeczniczki
logo
Tusk niby dobrze napisał o Nawrockim. Ale we wpisie premiera widzę szpileczkę
logo
Rada Pokoju stała się faktem. Jednak krajów jest mniej, niż zapowiadał Trump
logo
Rada Pokoju to poważny projekt? Po absurdalnym wystąpieniu Trumpa już się nie łudzę
logo
Rada Pokoju Trumpa sieje zamęt na świecie. Nie tylko Polska ma dylemat