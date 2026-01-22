Donald Tusk napisał o Karolu Nawrockim i Radzie Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa Fot. Flickr / Kancelaria premiera

Karol Nawrocki nie podpisał aktu założycielskiego Rady Pokoju Donalda Trumpa. Donald Tusk zareagował na to we wpisie w mediach społecznościowych. "Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty" – napisał premier. Czujne oko wyłapie jednak z tego drugie dno. Prezydent chyba też już widział wpis, bo podkreśla, że była to jego osobista decyzja. I narzeka na MSZ.

Za sprawą Donalda Trumpa cały świat mówi dziś o Radzie Pokoju. Problem jednak w tym, że na razie nikt nie wie, czym ma ona właściwie być. Prezydent USA nie przedstawił założeń ani kierunku działań. Wiemy tylko tyle, że powstał organ, który "będzie robił wielkie rzeczy". Co również wymowne, krajów, które 22 stycznia podpisały akt założycielski w Davos, jest dużo mniej, niż zapowiadał wcześniej Trump.

Donald Tusk napisał o Karolu Nawrockim i Radzie Pokoju

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Biały Dom utrzymuje, że 35 państw wyraziło gotowość do udziału w Radzie Pokoju, jednak akt podpisało w czwartek – oprócz USA – "tylko" 19 krajów. Część zaproszonych rządów odmówiła, inne zwlekają z decyzją lub uzależniają ją od spełnienia konkretnych warunków.

Zabrakło także polskiego podpisu i o tym, że tak będzie, wiedzieliśmy już w środę wieczorem. Karol Nawrocki po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Davos przypomniał, że jako prezydent jest strażnikiem konstytucji i reprezentuje państwo, lecz każda międzynarodowa umowa musi przejść przez polski parlament i zostać zatwierdzona przez Radę Ministrów.

I choć Nawrocki uczestniczył w czwartkowej inauguracji Rady Pokoju, swojego podpisu nie złożył. Na to wszystko zareagował w mediach społecznościowych Donald Tusk. "W Davos zgodnie z rządową rekomendacją. Bezpieczeństwo Polski wymaga współpracy między prezydentem i premierem, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami" – napisał szef rządu na X.

"Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty". Donald Tusk fragment wpisu na X

Biorąc pod uwagę napięcia na linii Pałac Prezydencki – Kancelaria Premiera od objęcia prezydentury przez Nawrockiego, trudno nie odnieść wrażenia, że Tusk tym wpisem "pokazał, kto tu rządzi".

Tusk wbił szpileczkę Nawrockiemu?

Szef rządu wybił bowiem w swoim wpisie takie frazy jak "zgodnie z rządową rekomendacją", "zgodnie z konstytucyjnymi zasadami" czy "nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty".

Wygląda też na to, że wpis Donalda Tuska widział już Karol Nawrocki. Na popołudniowym briefingu z polskimi mediami prezydent wyraźnie zaznaczył, że niepodpisanie aktu założycielskiego Rady Pokoju było jego "osobistą decyzją". Dodał przy tym, że jest to "ważny projekt prezydenta Donalda Trumpa".

Nawrocki przekonywał, że z premierem był w kontakcie telefonicznym i wymieniali wiadomości, ale też odbił też piłeczkę. Stwierdził, że rząd w tej kwestii nie podjął żadnych istotnych kroków i "spodziewał się czegoś innego" ze strony polskiego MSZ.

