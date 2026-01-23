Już po raz 17. Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia uhonorowało najlepszych dziennikarzy, którzy rzetelnie i merytorycznie opowiadają o zdrowiu, łącząc wiarygodność z przystępnym, inspirującym przekazem, trafiającym do szerokiego grona odbiorców. Wśród nagrodzonych jest nasza dziennikarka Aleksandra Tchórzewska. Jesteśmy dumni!
Wyniki prestiżowego konkursu "Dziennikarz Medyczny Roku 2025" ogłoszono w piątek 23 stycznia podczas Konferencji Noworocznej organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. Jury nagrodziło autorów najlepszych materiałów w czterech kategoriach: prasa, radio, telewizja oraz internet. Ta ostatnia, jak co roku, cieszyła się największym zainteresowaniem.
Aleksandra Tchórzewska z naTemat z prestiżową nagrodą
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 806 prac we wszystkich kategoriach. Spośród nich wyłoniono publikacje docenione za wysoką wartość informacyjną i popularyzatorską, rzetelność oraz poprawność merytoryczną, a także przystępny i angażujący sposób przekazu. Jury zwracało także uwagę na oryginalność pomysłu i stylu, umiejętne wpisanie tematyki zdrowotnej w założenia konkursu oraz siłę oddziaływania, skutecznie zachęcającą odbiorców do refleksji i dbałości o zdrowie.
W gronie laureatów znalazła się dziennikarka naTemat.pl Aleksandra Tchórzewska, która zdobyła IV nagrodę w kategorii Internet. Aleksandra Tchórzewska na co dzień podejmuje tematykę społeczną, a szczególne miejsce w jej pracy zajmują pogłębione wywiady i reportaże. To właśnie w tych formach najpełniej oddaje głos swoim bohaterom, opowiadając ich historie z empatią, uważnością i wrażliwością.
Choć najczęściej sięga po tematy społeczne, problematyka zdrowia i profilaktyki również odgrywa ważną rolę w jej pracy dziennikarskiej. W ubiegłym roku Ola była zaangażowana w akcję redakcyjną naTemat "Serca nie rosną na drzewach", w której podkreślała kluczowe znaczenie transplantologii oraz idei dawstwa narządów.
To m.in. materiały dotyczące tej akcji zostały docenione przez jury. Wśród nagrodzonych publikacji znalazły się także m.in.:
Celem tegorocznej edycji konkursu "Dziennikarz Medyczny Roku 2025" było podkreślenie edukacyjnej roli mediów w walce z chorobami cywilizacyjnymi, budowanie świadomości społecznej oraz promowanie postaw prozdrowotnych.
Aleksandra Tchórzewska jest także laureatką Nagrody Głównej im. Seweryna Pieniężnego za rok 2022. W 2024 roku została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy "Twarze Ubóstwa" im. Bartosza Mioduszewskiego.
