BMW z rekordem w Polsce. Nowa zapowiedź na ten rok już rozpala ciekawość Fot. naTemat

BMW zamyka 2025 rok z rekordową liczbą zarejestrowanych pojazdów w Polsce. Jest u nas liderem rynku w segmencie premium. Najbardziej przykuwa jednak plan marki na najbliższe dwa lata. Kluczowa liczba to 40.

BMW w 2025 r. zarejestrowało w Polsce w sumie 38 220 pojazdów. Wliczamy w to auta BMW, MINI oraz motocykle pod szyldem BMW Motorrad. To pozwoliło producentowi z Bawarii zająć czwarte miejsce. Wśród marek w Polsce wyżej są Toyota, Skoda i Volkswagen.

BMW X3 liderem w Polsce. Zaskakujący wynik BMW M3

Jeśli policzymy tylko samochody BMW, w ubiegłym roku zanotowano 31 298 nowych rejestracji. Liderem okazało się BMW X3 z 4 990 egzemplarzami oraz BMW serii 5 z 4 017 rejestracjami. Sportowa gama modeli BMW M to łącznie 4 243 rejestracje (wzrost o 12 proc.). Najpopularniejsze okazało się BMW M3 z 551 rejestracjami, na drugim miejscu znalazło się BMW M5, wybrane przez 275 nabywców.

Bestsellerowe BMW X7 przyciągnęło w minionych 12 miesiącach 970 kierowców, a na kultowe BMW serii 7 - zarówno w wersjach elektrycznej, hybrydowej, jak i z silnikiem diesla - postawiło 655 klientów.

A jak wypadły modele elektryczne? Tutaj BMW zaliczyło 142-procentowy wzrost (2 999 rejestracji). Największym zainteresowaniem w tej kategorii cieszyło się BMW iX2 (1 245 rejestracji.

2025 rok był również udany dla MINI – liczba rejestracji wyniosła 3 560 (+44 proc.). Wśród nich 1 616 to pojazdy w pełni elektryczne. Do najpopularniejszych należały MINI Cooper oraz MINI Aceman.

Neue Klasse... i 40 nowości w dwa lata

W 2025 roku BMW otworzyło nowy rozdział w swojej historii, prezentując BMW iX3 – auto zbudowane w ramach koncepcji Neue Klasse. Model ten wyznacza kierunek przyszłości marki.

Nowa filozofia produktu i technologii oznacza stopniową modernizację modeli BMW we wszystkich segmentach i typach napędów. W ciągu najbliższych dwóch lat pod szyldem Neue Klasse zadebiutuje 40 nowych lub zaktualizowanych modeli. W 2026 r. marka zaprezentuje nową generację BMW X5, które będzie dostępne we wszystkich 5 wariantach napędu, BMW serii 7 oraz BMW i3 Limuzyna.

A jeśli chcecie więcej przeczytać o Neue Klasse, w naTemat znajdziecie już relację z pierwszych jazd nowym BMW iX3. "Nie jest kolejnym liftingiem czy bezpieczną modernizacją. To trzęsienie ziemi. Neue Klasse wjeżdża na salony i mówiąc wprost konkurencja ma się czego bać. 800 kilometrów zasięgu i ładowanie z mocą 400 kW to dopiero początek" – pisał w swojej relacji Adam Nowiński.