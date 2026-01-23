Biedronka ma bardzo dobrą promocję na masło Fot. Shutterstock

Masło to produkt, którego w wielu polskich kuchniach nie może zabraknąć. Najlepiej jednak kupować go w promocji, wtedy najbardziej się opłaca. Z dobrą ofertą wyszła w ten weekend Biedronka. Za kostkę zapłacimy o ponad połowę mniej niż w regularnej cenie.

Masło jest niemal niezbędne w wielu kulinarnych przepisach. Bańka cenowa na ten produkt już pękła, ale nadal są miejsca, gdzie za kostkę zapłacimy 10 zł. Tymczasem w Biedronce pojawiła się oferta promocyjna na Masło Extra z Polskiej Mleczarni (82 proc. tłuszczu) w charakterystycznym białym opakowaniu. Za kostkę 200 g zapłacimy 2,99 zł.

Promocja na masło w Biedronce

Trzeba jednak kupić 3 sztuki, bowiem w innym wypadku cena wraca do tej regularnej, która jest o ponad połowę wyższa – wynosi 6,99 zł. Oferta ważna jest od piątku 23 stycznia do niedzieli 25 stycznia.

Fot. screen biedronka.pl

Do końca tygodnia w Biedronce w promocji jest też cukier "5+5 gratis" z firm: Sweet Family, Królewski, Polski Cukier i Diamant. Każde opakowanie wychodzi po 1,35 zł. Okazja pojawiła się również na tabletki do zmywarek Fairy "1+1 gratis".

Dodajmy, że w najbliższy weekend będziemy mieć więcej czasu na zakupy, bowiem po dłuższej przerwie od niedziel handlowych w tę – 25 stycznia – będą otwarte sklepy. Biedronka w komunikacie na swojej oficjalnej stronie podała, że jej punkty będą czynne do 22:00. Mogą być jednak wyjątki. Warto więc sprawdzić godziny otwarcia w konkretnych lokalizacjach.

Jakie jeszcze niedziele w tym roku będą handlowe? Oto dokładna rozpiska:

25 stycznia 29 marca (niedziela przed Wielkanocą) 26 kwietnia (niedziela przed majówką) 28 czerwca 30 sierpnia 6 grudnia 13 grudnia 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem)