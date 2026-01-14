Action wrzucił promocje tygodnia. Wśród nich hit dla kociarzy. Shutterstock.com/Brookgardener

Action regularnie rozpieszcza klientów kolejnymi okazjami. Sieć sklepów opublikowała nowe promocje tygodnia, a tam prawdziwy zawrót głowy. Niskie ceny, na czym skorzystają m.in. właściciele czworonogów. Drzewko dla kota z drapakami za grosze może zaraz zniknąć z półek.

REKLAMA

Action i Pepco mają to do siebie, że regularnie przyciągają klientów promocjami, których na próżno szukać w innych sklepach. Ostatnio druga z sieci wprowadziła do sprzedaży hitowy produkt: dywan, który odmieni wnętrze, za mniej niż 100 złotych. Action nie zamierza zostawać w tyle i zaprezentował promocje tygodnia, a wśród nich znalazła się prawdziwa gratka dla kociarzy.

Okazja w Action podbije serca kociarzy. Zaoszczędzisz ponad 40 złotych

Wśród promocji tygodnia w Action pojawił się produkt, który lada chwila może zniknąć ze sklepowych półek. Mowa o drzewku dla kota z drapakami. Cena produktu: 63,99 zł. Dla porównania ten sam drapak dla kota na Allegro kosztuje co najmniej 105 zł, a w sklepach internetowych można dostać go za... ponad 160 zł.

REKLAMA

Trzypoziomowy drapak ma wymiary 30x50x90 centymetrów. Kot ma do dyspozycji budkę z niewielkim otworem, słupki do drapania (dłuższy i krótszy), platformę do leżenia oraz legowisko, które może stać się jego punktem obserwacyjnym. Dodatkowo pupil może bawić się zabawką, która wisi na sznurku pod najwyższym poziomem drzewka.

Fot. Action

Drapak dla kota z Action dostępny jest w dwóch kolorach, szarym i białym. Promocja potrwa do 20 stycznia, ale coś czujemy, że produkt może szybciej zniknąć z półek.

Sklepy Action to w Polsce fenomen. Oto powody

Sieć Action ma ponad 3300 sklepów w Europie (w Polsce jest ich ponad 400). Pomiędzy półkami i przy kasach możemy natknąć się na tłumy ludzi, a w sieci pojawiają się setki krótkich filmików z kolejnymi viralowymi produktami, które tam znajdziemy. Sklepy Action stały się fenomenem w Polsce i nie tylko.

REKLAMA

Polacy coraz chętniej zaglądają do dyskontów non-food, gdzie znajdą "perełki" bez konieczności zamawiania ich przez internet. Paweł Essel, dyrektor generalny Action Polska, w rozmowie z portalem Wiadomoscihandlowe.pl w 2024 roku podkreślał, że firma ma "ogromny potencjał do ekspansji".

– Sieci dyskontowe są po prostu bardzo popularne w Polsce i ta popularność stale rośnie. Sądzę, że popularność dyskontów spożywczych sprzyja popularności wszystkich dyskontów. To jest moim zdaniem częściowe wytłumaczenie tego fenomenu. Sprzyja nam też ogólna sytuacja rynkowa, spadek siły nabywczej, ostrożność zakupowa konsumentów, którzy szukają oszczędności i najchętniej kupują tam, gdzie jest najtaniej, pod warunkiem, że dostaną produkty dobrej jakości – mówił o popularności Action w Polsce.