Ludzie ruszą w sobotę do Biedronki po ten hit.
Ludzie ruszą w sobotę do Biedronki po ten hit. Fot. shutterstock / Katarzyna Ledwon // Fot. screen z gazetki Biedronki

W sobotę w Biedronce rusza wyprzedaż produktu, który w ostatnim czasie stał się kuchennym hitem. Mowa o tzw. air fryerze, a dokładnie frytownicy beztłuszczowej, w której ludzie robią teraz już nie tylko frytki, ale niemal wszystko. W innych sklepach na taki sprzęt wydalibyśmy kilka stówek.

Air fryer stał się prawdziwym hitem w polskich kuchniach. To kompaktowe małe urządzenie, które wykorzystuje szybki obieg gorącego powietrza, aby upiec nam nasze dania, dla wielu to już kuchenny must have. A ci, którzy jeszcze go nie mają z pewnością skusiliby się szybciej, gdyby na rynku pojawiła się jakaś fajna oferta w okazyjnej cenie.

Hit w Biedronce od soboty. Air fryer w dobrej cenie

Teraz naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów postanowiła wyjść Biedronka. Od 17 stycznia, czyli od soboty, do sprzedaży wchodzi wspomniana frytownica beztłuszczowa marki "biedronkowej", czyli Hoffen. Zapłacimy za nią niecałą stówkę, dokładnie 99 zł.

A co z jej parametrami? Na pierwszy rzut oka wydają się naprawdę w porządku. Pojemność tej frytownicy to 2,6 litra. Choć oczywiście są większą, to ta ma jedną zaletę – nie jest podzielona na dwie mniejsze części, tylko po prostu ma jedną dużą szufladę. Jej moc to 1000W, a zakres regulacji temperatury sięga do 200 stopni Celsjusza. Natomiast maksymalny czas regulacji przyrządzania potrawy to 60 min, ale oczywiście można przedłużyć, ustawiając timer ponownie po upłynięciu godziny.

To dobra okazja, aby nabyć ten popularny sprzęt kuchenny. Zaznaczmy jednak, że w najbliższy weekend tylko w sobotę zrobimy zakupy. Niedziela 18 stycznia nie jest handlowa. Dopiero w kolejną – 25 stycznia – będą otwarte sklepy.

Oto dokładna rozpiska niedziel handlowych:

  • 25 stycznia
  • 29 marca (niedziela przed Wielkanocą)
  • 26 kwietnia (niedziela przed majówką)
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 6 grudnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem)

    • Wygląda więc na to, że po styczniowej niedzieli będziemy mieć dłuższą przerwę od zakupów w siódmym dniu tygodnia. Na tle całego roku szczególnie wyróżnia się grudzień, który jako jedyny oferuje trzy pełne "zakupowe" weekendy.

