Nominacje do Oscarów 2026 już są. Patrzę na listę i nie mogę doczekać się gali
Oscary 2026. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje (LISTA) Fot. kadr z filmu "Hamnet"; Facebook / The Academy. Montaż: naTemat

Sezon nagród filmowych trwa w najlepsze. Nadeszła pora na moment, na który czekała większość kinomanów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła nominacje do Oscara. Mamy dramat "Hamnet" Chloé Zhao, czarną komedię "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona i "Grzeszników" Ryana Cooglera, a także Polaków.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Oscary to prestiżowe nagrody w dziedzinie kinematografii, które co roku trafiają na usta całego świata. Jedni uważają, że statuetki te są symbolem wysokiej jakości, drudzy sądzą zaś, że Amerykańska Akademia Filmowa dawno temu straciła świetność i swoją wiarygodność. Oscarowy wyścig – niezależnie od tego, jaki ma się wobec niego stosunek – nieustannie wzbudza ogromne emocje.

W ubiegłym roku na gali w Los Angeles triumfował "Anora" w reżyserii Seana Bakera – niezależny komediodramat sięgnął po Oscary w kategoriach: "najlepszy film", "najlepsza aktorka pierwszoplanowa" dla Mikey Madison, "najlepszy reżyser", "najlepszy scenariusz oryginalny" oraz "najlepszy montaż". Innymi laureatami nagrody zostali m.in. "Brutalista" Brady'ego Corbeta i "Substancja" Coralie Fargeat.

Oscary 2026. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje (LISTA)

98. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zbliża się wielkimi krokami. Członkowie honorowej organizacji przedstawili listę nominacji do Oscara. Walka o złotą statuetkę będzie zacięta i warta obserwowania.

"Grzesznicy" pobili historyczny rekord, zdobywając aż 16 nominacji. Na podium znalazła się jeszcze "Jedna bitwa po drugiej" z 13 nominacjami oraz trio: "Wielki Marty" (9), "Wartość sentymentalna" (9) i "Frankenstein" (9). "Hamnet" ma ich 8.

W ogłoszeniach nie zabrakło polskich akcentów. Wyróżniona została Małgorzata Turzańska za kostiumy do filmu "Hamnet" oraz krótkometrażowa animacja "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył Maciej Szczerbowski.

NAJLEPSZY FILM

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Tajny agent
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy
  • Sny o pociągach

    • NAJLEPSZY REŻYSER

  • Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej
  • Chloé Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Wielki Marty
  • Ryan Coogler, Grzesznicy
  • Joachim Trier, Wartość sentymentalna

    • NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

  • Timothée Chalamet, Wielki Marty
  • Leonardo DiCaprio, Jedna bitwa po drugiej
  • Michael B. Jordan, Grzesznicy
  • Wagner Moura, Tajny agent
  • Ethan Hawke, Blue Moon

    • NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Renate Reinsve, Wartość sentymentalna
  • Rose Byrne, Kopnęłabym cię, gdybym mogła
  • Emma Stone, Bugonia
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
    • logo
    Jessie Buckley w filmie "Hamnet". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

  • Stellan Skarsgård, Wartość sentymentalna,
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Benicio Del Toro, Jedna bitwa po drugiej
  • Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej
  • Delroy Lindo, Grzesznicy

    • NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

  • Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej
  • Amy Madigan, Zniknięcia
  • Wunmi Mosaku, Grzesznicy
  • Elle Fanning, Wartość sentymentalna
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

  • Robert Kaplow, Blue Moon
  • Jafar Panahi, To był zwykły przypadek
  • Josh Safdie i Ronald Bronstein, Wielki Marty
  • Joachim Trier and Eskil Vogt, Wartość sentymentalna
  • Ryan Coogler, Grzesznicy

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

  • Will Tracy, Bugonia
  • Guillermo del Toro, Frankenstein
  • Chloé Zhao and Maggie O’Farrell, Hamnet
  • Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej
  • Clint Bentley i Greg Kwedar, Sny o pociągach
    • logo
    Michael B. Jordan i Miles Caton w filmie "Grzesznicy". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

  • Wartość sentymentalna (Norwegia)
  • Sirât (Hiszpania)
  • Tajny agent (Brazylia)
  • Głos Hind Rajab (Tunezja)
  • To był zwykły przypadek (Francja)

    • NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

  • Arco
  • Elio
  • K-popowe łowczynie demonów
  • Mała Amelia
  • Zwierzogród 2

    • NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

  • Idealna sąsiadka
  • Prawo Alabamy
  • Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
  • Cutting Through Rocks
  • Pan Nikt kontra Putin

    • NAJLEPSZE ZDJĘCIA

  • Frankenstein
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy
  • Sny o pociągach
    • logo
    Jacob Elordi w filmie "Frankenstein". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

  • Jerskin Fendrix, Bugonia
  • Alexandre Desplat, Frankenstein
  • Max Richter, Hamnet
  • Jonny Greenwood, Jedna bitwa po drugiej
  • Ludwig Göransson, Grzesznicy

    • NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA

  • "Dear Me", Diane Warren: Relentless
  • "Golden", K-popowe łowczynie demonów
  • "I Lied To You", Grzesznicy
  • "Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi!
  • "Train Dreams", Sny o pociągach

    • NAJLEPSZE KOSTIUMY

  • Avatar: Ogień i popiół
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Grzesznicy
  • The Smashing Machine
  • Brzydka siostra
    • logo
    Stellan Skarsgård i Elle Fanning w filmie "Wartość sentymentalna". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZY MONTAŻ

  • F1
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZY DŹWIĘK

  • F1
  • Frankenstein
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy
  • Sirât

    • NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

  • Avatar: Ogień i popiół
  • F1
  • Jurassic World: Odrodzenie
  • Zaginiony autokar
  • Grzesznicy
    • logo
    Timothée Chalamet w filmie "Wielki Marty". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZY CASTING

  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Tajny agent
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Dramat z okresu Jane Austen
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

  • Wszystkie puste pokoje
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and are Gone
  • Diabeł ma zajęcie
  • Perfectly A Strangeness

    • Tegoroczna gala wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca w Dolby Theatre przy legendarnym Hollywood Boulevard. Gospodarzem uroczystości będzie amerykański komik i osobowość telewizyjna Conan O'Brien.

    Czytaj także:
    logo
    Filmy i seriale    15 najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku. Aż chcę je już obejrzeć