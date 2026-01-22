Sezon nagród filmowych trwa w najlepsze. Nadeszła pora na moment, na który czekała większość kinomanów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła nominacje do Oscara. Mamy dramat "Hamnet" Chloé Zhao, czarną komedię "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona i "Grzeszników" Ryana Cooglera, a także Polaków.
Oscary to prestiżowe nagrody w dziedzinie kinematografii, które co roku trafiają na usta całego świata. Jedni uważają, że statuetki te są symbolem wysokiej jakości, drudzy sądzą zaś, że Amerykańska Akademia Filmowa dawno temu straciła świetność i swoją wiarygodność. Oscarowy wyścig – niezależnie od tego, jaki ma się wobec niego stosunek – nieustannie wzbudza ogromne emocje.
W ubiegłym roku na gali w Los Angeles triumfował "Anora" w reżyserii Seana Bakera – niezależny komediodramat sięgnął po Oscary w kategoriach: "najlepszy film", "najlepsza aktorka pierwszoplanowa" dla Mikey Madison, "najlepszy reżyser", "najlepszy scenariusz oryginalny" oraz "najlepszy montaż". Innymi laureatami nagrody zostali m.in. "Brutalista" Brady'ego Corbeta i "Substancja" Coralie Fargeat.
Oscary 2026. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje (LISTA)
98. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zbliża się wielkimi krokami. Członkowie honorowej organizacji przedstawili listę nominacji do Oscara. Walka o złotą statuetkę będzie zacięta i warta obserwowania.
"Grzesznicy" pobili historyczny rekord, zdobywając aż 16 nominacji. Na podium znalazła się jeszcze "Jedna bitwa po drugiej" z 13 nominacjami oraz trio: "Wielki Marty" (9), "Wartość sentymentalna" (9) i "Frankenstein" (9). "Hamnet" ma ich 8.
W ogłoszeniach nie zabrakło polskich akcentów. Wyróżniona została Małgorzata Turzańska za kostiumy do filmu "Hamnet" oraz krótkometrażowa animacja "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył Maciej Szczerbowski.
NAJLEPSZY FILM
NAJLEPSZY REŻYSER
NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY
NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY
NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY
NAJLEPSZE ZDJĘCIA
NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA
NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA
NAJLEPSZE KOSTIUMY
NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY
NAJLEPSZA SCENOGRAFIA
NAJLEPSZY MONTAŻ
NAJLEPSZY DŹWIĘK
NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
NAJLEPSZY CASTING
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
Tegoroczna gala wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca w Dolby Theatre przy legendarnym Hollywood Boulevard. Gospodarzem uroczystości będzie amerykański komik i osobowość telewizyjna Conan O'Brien.