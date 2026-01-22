Oscary 2026. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje (LISTA) Fot. kadr z filmu "Hamnet"; Facebook / The Academy. Montaż: naTemat

Sezon nagród filmowych trwa w najlepsze. Nadeszła pora na moment, na który czekała większość kinomanów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła nominacje do Oscara. Mamy dramat "Hamnet" Chloé Zhao, czarną komedię "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona i "Grzeszników" Ryana Cooglera, a także Polaków.

REKLAMA

Oscary to prestiżowe nagrody w dziedzinie kinematografii, które co roku trafiają na usta całego świata. Jedni uważają, że statuetki te są symbolem wysokiej jakości, drudzy sądzą zaś, że Amerykańska Akademia Filmowa dawno temu straciła świetność i swoją wiarygodność. Oscarowy wyścig – niezależnie od tego, jaki ma się wobec niego stosunek – nieustannie wzbudza ogromne emocje.

W ubiegłym roku na gali w Los Angeles triumfował "Anora" w reżyserii Seana Bakera – niezależny komediodramat sięgnął po Oscary w kategoriach: "najlepszy film", "najlepsza aktorka pierwszoplanowa" dla Mikey Madison, "najlepszy reżyser", "najlepszy scenariusz oryginalny" oraz "najlepszy montaż". Innymi laureatami nagrody zostali m.in. "Brutalista" Brady'ego Corbeta i "Substancja" Coralie Fargeat.

REKLAMA

Oscary 2026. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje (LISTA)

98. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zbliża się wielkimi krokami. Członkowie honorowej organizacji przedstawili listę nominacji do Oscara. Walka o złotą statuetkę będzie zacięta i warta obserwowania.

"Grzesznicy" pobili historyczny rekord, zdobywając aż 16 nominacji. Na podium znalazła się jeszcze "Jedna bitwa po drugiej" z 13 nominacjami oraz trio: "Wielki Marty" (9), "Wartość sentymentalna" (9) i "Frankenstein" (9). "Hamnet" ma ich 8.

W ogłoszeniach nie zabrakło polskich akcentów. Wyróżniona została Małgorzata Turzańska za kostiumy do filmu "Hamnet" oraz krótkometrażowa animacja "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył Maciej Szczerbowski.

REKLAMA

NAJLEPSZY FILM

Bugonia F1 Frankenstein Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Tajny agent Wartość sentymentalna Grzesznicy Sny o pociągach

NAJLEPSZY REŻYSER

Paul Thomas Anderson , Jedna bitwa po drugiej Chloé Zhao , Hamnet Josh Safdie , Wielki Marty Ryan Coogler , Grzesznicy Joachim Trier , Wartość sentymentalna

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Timothée Chalamet , Wielki Marty Leonardo DiCaprio , Jedna bitwa po drugiej Michael B. Jordan , Grzesznicy Wagner Moura , Tajny agent Ethan Hawke , Blue Moon

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Jessie Buckley , Hamnet Renate Reinsve , Wartość sentymentalna Rose Byrne , Kopnęłabym cię, gdybym mogła Emma Stone , Bugonia Kate Hudson , Song Sung Blue

REKLAMA

Jessie Buckley w filmie "Hamnet". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Stellan Skarsgård , Wartość sentymentalna, Jacob Elordi , Frankenstein Benicio Del Toro , Jedna bitwa po drugiej Sean Penn , Jedna bitwa po drugiej Delroy Lindo , Grzesznicy

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Teyana Taylor , Jedna bitwa po drugiej Amy Madigan , Zniknięcia Wunmi Mosaku , Grzesznicy Elle Fanning , Wartość sentymentalna Inga Ibsdotter Lilleaas , Wartość sentymentalna

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Robert Kaplow, Blue Moon Jafar Panahi, To był zwykły przypadek Josh Safdie i Ronald Bronstein, Wielki Marty Joachim Trier and Eskil Vogt, Wartość sentymentalna Ryan Coogler, Grzesznicy

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Will Tracy, Bugonia Guillermo del Toro, Frankenstein Chloé Zhao and Maggie O’Farrell, Hamnet Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej Clint Bentley i Greg Kwedar, Sny o pociągach

Michael B. Jordan i Miles Caton w filmie "Grzesznicy". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Wartość sentymentalna (Norwegia) Sirât (Hiszpania) Tajny agent (Brazylia) Głos Hind Rajab (Tunezja) To był zwykły przypadek (Francja)

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

Idealna sąsiadka Prawo Alabamy Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle Cutting Through Rocks Pan Nikt kontra Putin

REKLAMA

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Frankenstein Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Grzesznicy Sny o pociągach

Jacob Elordi w filmie "Frankenstein". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

Jerskin Fendrix, Bugonia Alexandre Desplat, Frankenstein Max Richter, Hamnet Jonny Greenwood, Jedna bitwa po drugiej Ludwig Göransson, Grzesznicy

NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA

"Dear Me", Diane Warren: Relentless "Golden", K-popowe łowczynie demonów "I Lied To You", Grzesznicy "Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi! "Train Dreams", Sny o pociągach

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Avatar: Ogień i popiół Frankenstein Hamnet Wielki Marty Grzesznicy

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

Frankenstein Kokuho Grzesznicy The Smashing Machine Brzydka siostra

REKLAMA

Stellan Skarsgård i Elle Fanning w filmie "Wartość sentymentalna". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Frankenstein Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Grzesznicy

NAJLEPSZY MONTAŻ

F1 Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Wartość sentymentalna Grzesznicy

NAJLEPSZY DŹWIĘK

F1 Frankenstein Jedna bitwa po drugiej Grzesznicy Sirât

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Avatar: Ogień i popiół F1 Jurassic World: Odrodzenie Zaginiony autokar Grzesznicy

Timothée Chalamet w filmie "Wielki Marty". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZY CASTING

Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Tajny agent Grzesznicy

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

Butcher’s Stain A Friend of Dorothy Dramat z okresu Jane Austen The Singers Two People Exchanging Saliva

REKLAMA

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Butterfly Forevergreen The Girl Who Cried Pearls Retirement Plan The Three Sisters

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Wszystkie puste pokoje Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud Children No More: Were and are Gone Diabeł ma zajęcie Perfectly A Strangeness

Tegoroczna gala wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca w Dolby Theatre przy legendarnym Hollywood Boulevard. Gospodarzem uroczystości będzie amerykański komik i osobowość telewizyjna Conan O'Brien.

: