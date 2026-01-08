Bartek był największym producentem obuwia dziecięcego w Polsce. Co się stanie z marką po upadku? Fot. www.instagram.com/bartek.shoes

Ta wiadomość może wstrząsnąć wieloma rodzicami i ich pociechami. Upadła spółka Bartek, której buty od ponad trzech dekad towarzyszyła dzieciom przy stawianiu pierwszych kroków. Co się stało ze słynną marką obuwia?

Doniesienia o zamykanych fabrykach, upadających markach i wycofywanych produktach są na porządku dziennym. Rzadko jednak z rynku znika firma z ponad 30-letnią tradycją, którą kojarzy praktycznie każdy Polak. Problemy ekonomiczne i rosnące koszty dobiły producenta, który przez lata był liderem na rynku obuwia dziecięcego. Bartek S.A. nie przetrwał kolejnych prób ratowania biznesu.

Problemy producenta butów Bartek zaczęły się w 2019 roku. Jak ratowano firmę?

Kłopoty znanej spółki z Mińska Mazowieckiego zaczęły się parę lat temu. W 2019 roku pomocną dłoń wyciągnął inny gigant na rynku obuwia: Grupa Wojas. Przejęła 56 proc. udziałów w firmie.

Z danych opublikowanych przez portal dlahandlu.pl wynika jednak, że zmiana właściciela nie przyniosła przełomu. Spółka musiała ograniczać własną produkcję i skupić się na wyprzedaży zapasów z magazynów.

"W roku 2024 pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno-finansową" – podaje dlahandlu.pl, cytując oficjalny raport zarządu firmy. Niepewność prawna (toczyło się już postępowanie upadłościowe) i finansowa paraliżowała działalność Bartka.

W sprawozdaniu możemy przeczytać, że na fatalne wyniki wpłynęła "przenoszenie działalności handlowej do spółki większościowego akcjonariusza i ograniczanie działalności produkcyjnej w oparciu o posiadane zasoby magazynowe". Wszystko to miało zoptymalizować koszty, ale ostatecznie nie uratowało popularnej marki.

Upadłość spółki Bartek staje się faktem. Co dalej z marką?

Rok 2024 był dla producenta początkiem końca. Pierwszy wniosek o upadłość złożono już w kwietniu, co zapoczątkowało długą procedurę i wyznaczenie syndyka. Sąd ostatecznie ogłosił bankructwo 8 października 2025 roku.

Decyzja stała się prawomocna w grudniu, co ostatecznie zamknęło drogę do dalszego ratowania przedsiębiorstwa w dotychczasowej formie. Jak informuje portal dlahandlu.pl, firma zanotowała wręcz katastrofalne wyniki finansowe za 2024 rok:

Strata na sprzedaży wyniosła ponad 5,6 mln zł. Strata netto sięgnęła 7,4 mln zł.

Co dalej z butami Bartka? Działalność produkcyjna Bartek SA została wygaszona już w 2025 roku, zgodnie z wcześniejszymi założeniami zarządu. Jednak w mediach społecznościowych firma dalej jest aktywna i wrzuca posty z nowymi kolekcjami. Ostatni na Facebooku jest z 31 grudnia, czyli długo po decyzji sądu.

Spółka ma jednak stać się niewielkim podmiotem, którego głównym źródłem przychodów będzie licencjonowanie znaków towarowych. Oznacza to, że buty dziecięce Bartek mogą być nadal dostępne w sprzedaży online i sklepach stacjonarnych, ale za ich powstanie będą odpowiadać inne firmy. *** Aktualizacja: po publikacji artykułu otrzymaliśmy informację wprost od dyrektorki reklamy w firmie Wojas, Agnieszki Bartosz, która potwierdziła nasze przypuszczenia. "Marka BARTEK będzie kontynuować działalność i rozwijać ofertę" – czytamy. Zatem sama spółka upadła, ale słynna marka będzie działać dalej. Poniżej pełna treść sprostowania:

Pojawiające się w mediach informacje o problemach formalnych spółki Bartek S.A. nie oznaczają końca znanej i cenionej marki obuwia dziecięcego. Marka Bartek będzie nadal funkcjonować na rynku, a za jej rozwój od kilku lat odpowiada firma Wojas S.A.

Pod skrzydłami firmy Wojas S.A. marka Bartek zachowuje swoją tożsamość i kluczowe wartości takie jak wysoka jakość, dbałość o zdrowy rozwój dziecięcych stóp oraz doświadczenie budowane przez dekady. Jednocześnie marka Bartek wyprowadzając nowe produkty oraz nieustannie rozwijając kolekcje odpowiada na aktualne potrzeby rynku. W ofercie znajduje się m.in. obuwie typu barefoot oraz produkty licencjonowane, inspirowane popularnymi bajkami. Produkty marki Bartek były, są i będą dostępne w sprzedaży w salonach Wojas, online, za pośrednictwem klientów B2B, przez marketplace’y oraz w prawie 100 sklepach multibrandowych.

