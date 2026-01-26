Damięcka zrobiła grafikę o WOŚP i się zaczęło. Fot. shutterstock // Fot. YouTube / naTemat

Matylda Damięcka słynie ze swoich grafik, którymi trafnie odnosi się do otaczającej nas rzeczywistości. Nie inaczej było tym razem, gdy nawiązała do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej praca wywołała poruszenie w sieci. Ludzie zareagowali na to jednogłośnie: genialnie podsumowała akcję Jerzego Owsiaka.

Matylda Damięcka – prywatnie córka Macieja Damięckiego (zmarłego w 2023 roku aktora) i młodsza siostra Mateusza Damięckiego ("Furioza"). Jest aktorką, ale od dłuższego czasu zajmuje się także prowadzeniem konta "thegirlwhofellonearth" na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 300 tys. użytkowników.

Tam publikuje regularnie grafiki, którymi w swój autorski sposób komentuje to, co dzieje się w Polsce i na świecie. W najnowszym poście postanowiła odnieść się do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 25 stycznia.

Damięcka o WOŚP. Znów trafnie podsumowała

Damięcka pokazała grafikę, na której widzimy charakterystyczny napis NFZ, obklejony czerwonymi serduszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy niczym plastrami. Opis również jest wymowny, bowiem artystka wspomniała o politykach wspierających zbiórkę organizowaną przez Jerzego Owsiaka.

""Potrzeba serca". Nie zaleca się zaklejać plasterkami rany wymagającej szycia. #To uczucie dyskomfortu na widok polityka z puszką" – czytamy.

Pod publikacją Matyldy Damięckiej pojawiło się sporo komentarzy. Komentujący podzielili spostrzeżenia graficzki. "Plasterki na nfz", "Genialne"; "Trafione, niestety smutna, bardzo smutna prawda"; "Mimo tej cudownej akcji i ludzkiej ofiarności...to skandal, że społeczeństwo mimo płacenia podatków musi finansować publiczny sektor zdrowia" – napisali niektórzy.

