Andrzej Duda zaczyna nowy rozdział w karierze Fot. Shutterstock / Tomasz Warszewski

Andrzej Duda otwiera kolejny nowy rozdział po prezydenturze. Były prezydent Polski związał się z wpływowym, konserwatywnym amerykańskim think tankiem Heritage Foundation, gdzie będzie pełnił rolę wykładowcy wizytującego. To kolejny krok w jego aktywności zawodowej po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego – obok działalności biznesowej i zaangażowania w sektorze fintech.

Heritage Foundation poinformowała o dołączeniu Andrzeja Dudy do organizacji w oficjalnym komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Jak podkreślono, decyzja wpisuje się w długofalową współpracę fundacji z konserwatywnymi liderami spoza Stanów Zjednoczonych.

"Były prezydent Polski Andrzej Duda dołączył do organizacji Heritage Foundation jako wybitny wykładowca wizytujący. Decyzja ta odzwierciedla długoletnią współpracę Heritage z konserwatywnymi liderami zagranicznymi, którzy wierzą w 'nową Europę' opartą na suwerenności, bezpiecznych granicach, demokratycznym samorządzie i fundamentalnej odpowiedzialności za zapewnienie obrony narodowej" – czytamy w oświadczeniu.

Nowa praca Andrzeja Dudy. Będzie wykładowcą w Heritage Foundation

W nowej roli były prezydent ma zajmować się tematami związanymi z bezpieczeństwem i polityką międzynarodową. Zakres jego pracy obejmie m.in. kwestie bezpieczeństwa transatlantyckiego, gotowości obronnej państw europejskich oraz odporności systemów demokratycznych. Heritage Foundation zapowiada również, że Duda będzie współtworzył rekomendacje polityczne dotyczące przyszłości konserwatywnego przywództwa w Europie.

Sam zainteresowany nie ukrywa, że traktuje współpracę z fundacją jako naturalną kontynuację doświadczeń zdobytych podczas sprawowania najwyższego urzędu w państwie. "Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Heritage Foundation" – podkreślił w oświadczeniu.

Jak dodał, w czasie prezydentury mógł z bliska obserwować mechanizmy stojące za bezpieczeństwem państw i stabilnością sojuszy. "Jako Prezydent Polski miałem okazję na własne oczy przekonać się, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne demokratyczne sojusze i narodowa determinacja chronią wolność" – napisał.

Były prezydent zaznaczył również: "Z niecierpliwością oczekuję możliwości wniesienia tego doświadczenia do długoletniej pracy Heritage nad promowaniem konserwatywnych rozwiązań politycznych dla Europy".

Co robi Andrzej Duda po prezydenturze? Nie narzeka na brak zajęć

Aktywność Andrzeja Dudy po zakończeniu prezydentury nie ogranicza się wyłącznie do sfery eksperckiej i akademickiej. Jesienią 2025 roku Andrzej Duda dołączył do rady nadzorczej fintechowej spółki Zen.com, działającej w obszarze nowoczesnych usług finansowych i płatniczych.

Z kolei kilka dni temu Wirtualna Polska poinformowała o założeniu przez niego nowej spółki komandytowej wspólnie z żoną, Agatą Kornhauser-Dudą. Firma "Andrzej Duda PAAD" została zarejestrowana pod koniec 2025 roku w Krakowie i ma zajmować się doradztwem biznesowym oraz strategicznym.

Z wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że to Andrzej Duda odpowiada za bieżące funkcjonowanie spółki jako jej komplementariusz. Oznacza to, że reprezentuje firmę na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania, również własnym majątkiem. Były prezydent wniósł do spółki kapitał w wysokości 500 tys. zł.

Jego żona, Agata Kornhauser-Duda, występuje w roli komandytariusza – jej wkład wynosi 10 tys. zł, a odpowiedzialność finansowa jest ograniczona. Byłej pierwszej damie przysługuje jednak 50 proc. udziału w zyskach.

Zakres działalności nowo powołanej firmy został zdefiniowany bardzo szeroko. Obejmuje on m.in. usługi doradcze związane z zarządzaniem, strategią i marketingiem, a także prowadzenie badań rynku oraz analiz opinii publicznej.

W dokumentach rejestrowych uwzględniono również działalność edukacyjną, w tym szkolenia oraz nauczanie języków obcych, co można odczytywać jako nawiązanie do wcześniejszej ścieżki zawodowej Agaty Kornhauser-Dudy, która przed przeprowadzką do Pałacu Prezydenckiego pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego.