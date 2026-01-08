Co o memach z Andrzejem Dudą uważa... Andrzej Duda? Shutterstock.com/Piotr Front

Andrzej Duda przez dziesięć lat prezydentury zapewnił internautom mnóstwo okazji do tworzenia memów, które bawiły wszystkich Polaków. Jak były prezydent odbiera humorystyczne publikacje ze swoim udziałem? Chyba nikt nie spodziewał się tak żywiołowej reakcji!

Andrzej Duda pełnił funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez dekadę, w latach 2015-2025. Był to złoty okres dla twórców memów, a przez trwającą dwie kadencje prezydenturę polityka sieć zalewały tysiące zdjęć z humorystycznymi podpisami. Duda szybko stał się ulubieńcem internautów, którzy z uwagą śledzili jego publiczną aktywność i ochoczo wyłapywali najdrobniejsze wpadki, głośne wypowiedzi czy nietypowe miny głowy państwa.

Memy z wizerunkiem Andrzeja Dudy bawiły miliony Polaków, niezależnie od ich politycznych sympatii. Okazuje się, że podobny stosunek do internetowej twórczości ma również sam zainteresowany. Gdy w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim padło pytanie na ten temat, w studiu rozległa się salwa śmiechu, a Duda wyjawił, który mem jest jego ulubionym!

Memy z Andrzejem Dudą. Śmiali się Polacy, śmieje się i on

Choć prezydentura Andrzeja Dudy dobiegła końca w ubiegłym roku, kiedy to zaprzysiężony został jego następca – Karol Nawrocki, to polityk nie zamierza rezygnować z publicznej aktywności. Chętnie udziela kolejnych wywiadów, a 8 stycznia odwiedził studio Radia Zet. Podczas rozmowy z byłym prezydentem Bogdan Rymanowski poruszył między innymi temat memów z Andrzejem Dudą.

– Było wiele memów, które powodowały, że długo nie mogłem uspokoić się z rozbawienia. Memów oczywiście dotyczących mnie, absolutnie. Wiele z nich utkwiło w mojej w pamięci, bo niektóre były takie naprawdę bardzo serdecznie śmieszne, bez żadnej negatywnej złośliwości. Bardzo fajne. Ludzie mają niezwykłą inteligencję – tak polityk odniósł się do tego tematu, doceniając kreatywność internautów.

Który mem szczególnie rozbawił Dudę? Okazuje się, że jego osobistym faworytem jest jeden ze starszych obrazków.

– Był taki mem, że idę z panią premier Beatą Szydło, jako prezydent elekt w 2015 roku. Widać, że żywo rozmawiamy. I, że ja niby zadaję jej pytanie: "A jak facetka zapyta mnie, gdzie leży Polska?". A pani premier Szydło z surową miną: "Polska nie leży, Polska stoi dumnie wyprostowana" – zacytował i wybuchnął śmiechem. – Jak to zobaczyłem, to pamiętam, że pokładałem się ze śmiechu. Mnóstwo było tych memów bardziej śmiesznych, niektóre były bardzo pieprzne też.

Rymanowski nawiązał także do emocjonalnych słów Dudy z 2021 roku, kiedy ten podkreślał, że prezydent "musi być twardy".

