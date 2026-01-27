Natalia Karczmarczyk wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Fot. public domain / wikipedia.org // Fot. Instagram / Natsu // montaż: naTemat

We wtorkowe popołudnie na profilu "Tańca z gwiazdami" zrobiło się niemałe poruszenie. Produkcja ogłosiła kolejną uczestniczkę show – Natalię "Natsu" Karczmarczyk. To znana w sieci influencerka, która może namieszać w programie. W końcu jeden format telewizyjny już ostatnio wygrała.

Szykuje się kolejna mocna edycja "Tańca z gwiazdami". Dwie ostatnie odsłony tego formatu wygrali influencerzy: Maria Jeleniewska i Mikołaj "Bagi" Bagiński. Nic więc dziwnego, że znów zaproszono kogoś ze świata internetu.

Tym razem swoje umiejętności na parkiecie pokaże Natalia "Natsu" Karczmarczyk. To jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Informacja o jej występie w 18. edycji "TzG" wywołała falę ekscytacji w komentarzach. Natsu kibicują m.in. Julia Wieniawa, Julia Żugaj czy Maffashion. Pod postem pojawiło się wiele reakcji i miłych słów. Fani są bardzo podekscytowani i ciekawi, jak sobie poradzi.

Dodajmy, że oprócz Natsu w show wezmą udział: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka i Kamil Nożyński, a to nie koniec ogłoszeń.

Kim jest Natalia "Natsu" Karczmarczyk?

Natsu czyli Natalia Karczmarczyk to pochodząca ze Śląska influencerka, która rozpoczęła przygodę z social mediami kilka lat temu. W 2018 roku stworzyła własny kanał na YouTube, którego nazwa brzmi tak, jak jej ksywka. Zgromadziła tam ponad milion subskrybentów, podobnie jak na Instagramie i Tik-Toku.

Karczmarczyk zdobyła szerokie grono odbiorców, gdy rozpoczęła współpracę z grupą o nazwie "Team X" w 2020 roku. Członkowie tej formacji mieszkali ze sobą w willi pod Warszawą. Można powiedzieć, że to zespół, który działał na podobnych zasadach, co Ekipa Friza.

Natsu swego czasu brała też udział w walkach FAME MMA. Kilka lat temu wybuchła niemała afera, gdy po sieci "rozeszły" się filmy dla dorosłych z jej udziałem. Karczmarczyk mocno to przeżyła i do dziś czasem wspomina, że się tego wstydzi.

Prywatnie przez kilka lat była w związku z innym znanym twórcą Marcinem Dubielem. W 2025 roku Natsu została singielką. Ponadto wzięła udział w programie "Królowa przetrwania". Widzowie mieli okazję spojrzeć tam na nią z zupełnie innej perspektywy. W formacie cieszyła się sympatią uczestniczek, a na koniec udało jej się wygrać show.