Crypto Talks. Warsaw Fot. Crypto Talks. Warsaw

MiCA wchodzi w praktykę, a rynek krypto zaczyna żyć pod dyktando regulacji. 3 lutego w Warszawie podczas CRYPTO TALKS. WARSAW regulatorzy, banki centralne i najwięksi gracze branży mają rozmawiać o tym, jak wygląda nadzór „na serio”, co zmienią nowe przepisy i gdzie kończy się innowacja, a zaczyna odpowiedzialność.

CRYPTO TALKS. WARSAW ma być rozmową na wysokim szczeblu o regulacjach, innowacjach i przyszłości cyfrowych finansów – i co ważne: organizatorzy od razu ustawiają je w formule non-profit i bez „marketingowego show”.

Możemy się więc spodziewać konferencji, jakiej w regionie wciąż brakuje: spotkania, gdzie branża nie rozmawia wyłącznie ze sobą, tylko mierzy się z tym, jak regulatorzy i instytucje patrzą na rynek.

To ważne wydarzenie przede wszystkim dlatego, że w 2026 r. rynek krypto coraz mniej będzie „rynkiem opowieści”, a coraz bardziej rynkiem regulacji i egzekwowania standardów. Dla firm oznacza to konkretne koszty, ryzyka i decyzje strategiczne (licencje, paszportowanie usług, AML, modele biznesowe), a dla użytkowników – realne pytania o bezpieczeństwo, przejrzystość i odpowiedzialność.

CRYPTO TALKS. WARSAW może więc być jednym z tych spotkań, na których nie dyskutuje się o tym, „czy krypto ma przyszłość”, tylko jak ta przyszłość ma wyglądać w praktyce: jakie zasady będą obowiązywać, jak regulatorzy je interpretują i gdzie branża widzi przestrzeń na innowacje bez wchodzenia w szarą strefę.

Kto ma przyjechać i dlaczego to robi różnicę?

W agendzie pojawiają się instytucje, które w europejskim i globalnym krajobrazie regulacyjnym ważą dużo: BaFin (Niemcy) i Financial Services Agency (Japonia), a także Bank Litwy i Bank Łotwy. Do tego dochodzą organizacje branżowe: FinTech Poland, Polish Blockchain Association i Latvian Blockchain Association.

Po stronie firm mamy zestaw, który mówi wprost, o jaki ciężar rozmowy chodzi: Binance, Kraken, Bybit, Blockchain.com i kilka innych podmiotów (m.in. Coingate, Mobilum, Vialet, Mano.bank, BTCS S.A., Newrails, Axiology, Legaicha.in).

To nie jest lineup „dla początkujących” – tu raczej chodzi o dyskusję o tym, jak prowadzić biznes krypto w świecie, gdzie kończy się szara strefa, a zaczyna compliance.

Program wydarzenia

Agenda jest ułożona bardzo ciekawie: od ogólnej perspektywy regulacyjnej do tematów, które dziś rozstrzygają się na styku prawa i technologii.

Najpierw wchodzą regulacyjne keynote’y, a potem panel wprost nazwany „od zasad do rzeczywistości”. Drugi blok, który zwraca uwagę, dotyczy CASP-ów i skalowania w Europie: w agendzie pada wprost MiCA passporting, nadzór i alternatywne modele wzrostu.

W środku dnia pojawia się DLT (w kontekście szans i zastosowań) – i tu też widać zwrot, jaki zachodzi w dyskusji rynkowej: mniej opowieści o „blockchainie”, więcej o tym, gdzie rozproszony rejestr może realnie poprawić procesy w finansach (a gdzie jest tylko kosztem).

Mamy też tematy, które w 2026 roku są absolutnie „na pierwszej linii”:

Stablecoiny i zaufanie monetarne Tokenizacja jako infrastruktura finansowa

Na koniec organizatorzy planują panel o budowaniu regionalnego hubu krypto – czyli rozmowę o skali, inwestycjach i wspólnych standardach. To ważny wątek dla Warszawy i regionu: jeśli mamy konkurować o kapitał i talenty, potrzebujemy nie tylko startupów, ale też przewidywalności regulacyjnej i instytucji, które nie boją się rozmawiać o innowacji „na serio”.

Dla kogo, gdzie i kiedy?

Wydarzenie ma charakter Private Event, a rejestracja wymaga akceptacji organizatora. Dodatkowo uczestnicy mają być proszeni o weryfikację posiadania tokena przez wallet. To detal, który może zawęzić grupę odbiorców – i raczej kieruje wydarzenie do ludzi już „z branży”, niż do przypadkowych obserwatorów rynku.

