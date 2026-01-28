"Pomoc domowa" z Sydney Sweeney zaraz na VOD. Nudy na pewno nie będzie

"Pomoc domowa" z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried na VOD. Kiedy premiera? Fot. materiał prasowy

"Pomoc domowa" zarobiła fortunę na całym świecie. O thrillerze z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried zrobiło się głośno również w Polsce. Wciągający film, który każdemu miłośnikowi zagadek zapewni dreszczyk emocji, niebawem będziemy mogli obejrzeć u siebie w domu. Wiemy, kiedy tytuł trafi do serwisu z usługą "na żądanie".

"Pomoc domowa" – taki tytuł nosi powieść z gatunku thriller psychologiczny, którą cztery lata temu wydała Freida McFadden. Książka przez dwa tygodnie była bestsellerem amerykańskiego dziennika "The New York Times" i właśnie doczekała się filmowej adaptacji. Za jej kamerą stanął Paul Feig, reżyser nominowanej do dwóch Oscarów komedii "Druhny" z 2011 roku.

Fabuła filmu śledzi losy Millie Calloway, młodej dziewczyny z mroczną przeszłością, która rozpoczyna pracę jako pokojówka w luksusowej rezydencji państwa Winchester. Okazuje się, że jej pracodawcy – tak jak ona – mają swoje za uszami. Mieszkająca na poddaszu domu gosposia zostaje wplątana w rodzinne intrygi i gry psychologiczne. Zwrot akcji za zwrotem akcji.

"Pomoc domowa" z Sydney Sweeney. Kiedy premiera na VOD?

Film "Pomoc domowa" trafi już 12 lutego do oferty serwisu VOD. Gorący thriller obejrzymy na platformie Canal+ – będziemy mogli go wypożyczyć lub zakupić.

Przypomnijmy, że w roli Millie Calloway obsadzono Sydney Sweeney, gwiazdę serialu "Euforia" Sama Levinsona. W małżeństwo Winchesterów wcielili się Amanda Seyfried ("Testament Anne Lee") i Brandon Sklenar ("1923"). W obsadzie znaleźli się również Michele Morrone ("365 dni"), Megan Ferguson ("Opiekun"), Ella Tamaki ("Turbulencje") i Elizabeth Perkins ("Duży").

Sydney Sweeney i Amanda Seyfried w filmie "Pomoc domowa". Fot. materiał prasowy

Według danych Box Office produkcja zarobiła w skali globalnej aż 227 mln dolarów. Jej budżet oszacowano na około 35 mln USD. Dodajmy, że hollywoodzkie filmy muszą przynieść dochód trzy razy większy niż budżet, aby osiągnąć kasowy sukces.

W agregatorze Rotten Tomatoes "Pomoc domowa" cieszy się wynikiem 74 proc. pozytywnych recenzji (ocena ta jest średnią ze 193 artykułów napisanych przez krytyków). Alissa Wilkinson stwierdziła na łamach dziennika "New York Times", że thriller w reżyserii Paula Feiga ma "śmiertelnie poważne przesłanie", które w finałowych scenach daje widowni niezwykłą satysfakcję.

