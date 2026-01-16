"Norymberga" z Russellem Crowem na VOD. I już wiecie, co obejrzeć w weekend

Gdzie obejrzeć thriller biograficzny "Norymberga" z Russellem Crowem i Ramim Malkiem Fot. materiał prasowy

"Norymberga" w reżyserii Jamesa Vanderbilta już jest dostępna w serwisach z usługami "na życzenie". W thrillerze psychologiczno-historycznym z 2025 roku Russell Crowe wciela się w Hermanna Göringa, zbrodniarza wojennego i jednego z najbardziej wpływowych współpracowników wodza III Rzeczy.

REKLAMA

James Vanderbilt, którego widzowie mogą kojarzyć jako scenarzystę horroru "Krzyk" sprzed 4 lat i "Niesamowitego Spider-Mana" z Andrew Garfieldem, stanął za kamerą "Norymbergi" na podstawie książki Jack El-Haia "Nazista i psychiatra". Część krytyków wróżyła filmowi, że powalczy w tym roku o Oscara. Szansę na powtórkę z "Oppenheimera" Christophera Nolana są jednak małe.

Gdzie obejrzeć film "Norymberga" z Russellem Crowem?

Akcja filmu "Norymberga" (oryg. "Nuremberg") rozgrywa się w trakcie powojennych procesów norymberskich, w których osądzono największych zbrodniarzy III Rzeszy. Śledzimy w nich losy naczelnego psychiatry w więzieniu norymberskim, Douglasa Kelleya, który przesłuchuje zatrzymanych nazistów w celu ustalenia, czy są zdolni do tego, by stanąć przed trybunałem. Jednym z "pacjentów" doktora jest prawa ręka Adolfa Hitlera – Hermann Göring.

REKLAMA

W roli głównej twórcy tytułu obsadzili australijskiego aktora Russella Crowe'a, który w 2001 roku sięgnął po statuetkę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej za "Gladiatora" Ridleya Scotta. Lekarza przeprowadzającego rozmowę z nazistowskim zbrodniarzem wcielił się zaś Rami Malek, zdobywca Oscara za kreację Freddiego Mercury'ego w "Bohemian Rhapsody".

W filmie nakręconym przez Vanderbilta zagrali również Michael Shannon ("Kształt wody"), John Slattery ("Mad Men"), Leo Woodall ("Jeden dzień"), Richard E. Grant ("Saltburn"), Colin Hanks ("Kwaśne pomarańcze") oraz Mark O'Brien ("Historia małżeńska").

REKLAMA

"Norymberga" jest już dostępna na VOD. Produkcję obejrzycie na portalach Prime Video (49,99 zł), TVP VOD (33 zł) i Rakuten (59,99 zł).

W serwisie Rotten Tomatoes amerykański film cieszy się 72 proc. pozytywnych recenzji (średnia ze 188 opinii krytyków filmowych). "Przełomowa 'Norymberga' Jamesa Vanderbilta nie mogła pojawić się w bardziej doniosłym momencie" – napisał Michael Rechtshaffen na łamach czasopisma "The Hollywood Reporter".

"W tej opowieści o kulisach procesów norymberskich Crowe w dowcipny sposób wciela się w rolę pompatycznego nazisty, ale Malek gra postać bardzo głupkowatego wojskowego psychiatry" – czytamy zaś w artykule Petera Bradshawa z brytyjskiego dziennika "The Guardian".

REKLAMA

: