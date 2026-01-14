Zwiastun 3. sezonu "Euforii" już jest. Czekałam 4 lata i się nie zawiodłam
HBO Max pokazało zwiastun 3. sezonu "Euforii" z Zendayą, Jacobem Elordim i Sydney Sweeney Fot. materiał prasowy

"Euforia" Sama Levinsona właśnie doczekała się pierwszego zwiastuna 3. sezonu. Mamy w nim pogoń za Zendayą, zapracowanego Jacoba Elordiego, a także Sydney Sweeney spełniającą się jako żona i influencerka. Serial zapowiada się wybuchowo. Stawka nie była jeszcze nigdy tak wysoka.

"Euforia" Sama Levinsona, twórcy niesławnego "Idola", jest jednym z najmocniejszych wizerunkowo seriali HBO. Za produkcję hitu o nastoletniej narkomance Rue i jej przyjaciołach z liceum odpowiada wytwórnia A24, która wydała na świat oscarowy film "Wszystko wszędzie naraz". W 3. sezonie, na który widzowie czekali 4 lata, nieokrzesani bohaterowie na dobre opuszczą szkołę, by wkroczyć w brutalną dorosłość.

Zwiastun 3. sezonu "Euforii". Wraca Zendaya, Jacob Elordi i Sydney Sweeney

Akcja nowego sezonu "Euforii" rozgrywa się 5 lat po niesławnej sztuce wystawionej przez Lexi Howard na deskach teatru liceum East Highland, która zwieńczyła 2. odsłonę serialu. Cassie Howard bierze ślub z Natem Jacobsem, Jules Vaughn zostaje studentką wymarzonej szkoły artystycznej w Nowym Jorku, Maddy Perez zaczyna pracę w klubie nocnym, a Lexi rozpoczyna karierę w Hollywood jako poszukiwaczka talentów.

Narkomanka Rue Bennett ucieka do Meksyku przed złowieszczą w swym stoicyzmie dilerką Laurie i wpada tam w jeszcze większe szambo. W pierwszym zwiastunie kolejnego rozdziału "Euforii" dowiadujemy się, że jakimś cudem losy wszystkich bohaterów znów się połączą.

logo
Zendaya w 3. sezonie "Euforii". Fot. materiał prasowy

Levinson zapowiada akcję, mocne sceny i wątki komentujące obecną rzeczywistość Amerykanów. W serialu nie zabraknie czarnego humoru i abstrakcyjnych ujęć. Jego premierę wyznaczono na 12 kwietnia.

Na plan zdjęciowy wrócili m.in. Zendaya ("Diuna"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Sydney Sweeney ("Pomoc domowa"), Hunter Schafer ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"), Alexa Demie ("Najlepsze lata"), Maude Apatow ("Król Staten Island") i Martha Kelly ("Fallout").

Do obsady uzależniającego hitu HBO dołączyli hiszpańska piosenkarka Rosalía, youtuberka Trisha Paytas, Natasha Lyonne ("Poker Face"), Adewale Akinnuoye-Agbaje ("Zagubieni"), Sharon Stone ("Nagi instynkt"), Danielle Deadwyler ("Kobieta w ogrodzie"), Toby Wallace ("Zęby mleczne") oraz amerykański futbolista Marshawn Lynch.

Przypomnijmy, że przed zdjęciami do 3. sezonu z serialem "Euforia" pożegnali się Austin Abrams ("Zniknięcia"), Algee Smith ("Detroit"), Barbie Ferreira ("Test na przyjaźń") i Storm Reid ("The Last of Us"). W lipcu 2023 roku z powodu przedawkowania narkotyków zmarł Angus Cloud, który wcielał się w postać dilera Fezco.

