Media obiegła wiadomość o tym, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Rzecznik PiS potwierdził w rozmowie z "Faktem", że to jednak prawda. Co dolega liderowi Prawa i Sprawiedliwości?

Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział w rozmowie z "Faktem", że "Jarosław Kaczyński trafił do warszawskiego szpitala". Spędzi w nim kilka dni. Rzecznik dodał, że to wynik infekcji, a stan prezesa PiS nie zagraża jego życiu.

Stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego

Najbliższe otoczenie polityka sugeruje, że przyczyną problemów było przeziębienie, którego pierwsze objawy pojawiły się w czasie weekendowych spotkań z wyborcami. – Prezes już w Świętokrzyskiem był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy – przyznał anonimowy rozmówca "Faktu" z Nowogrodzkiej.

I dodał, że "przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno". Do szpitala nie trafił jednak dlatego, że jego stan się pogorszył, ale po prostu zostanie tam zbadany.

Dziennik informuje, że pod nieobecność prezesa stery przejmuje Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS. W czwartek poprowadzi partyjne obrady Komitetu Wykonawczego oraz delegację do prezydenta Karola Nawrockiego w ramach parlamentarnych konsultacji.

Prezes PiS w 2025 roku też trafił do szpitala

W lutym zeszłego roku Jarosław Kaczyński również był hospitalizowany, ale z innego powodu. Prezes PiS spędził wtedy dwa dni na oddziale kardiologii w Lublinie. Celem krótkiego pobytu było precyzyjne uregulowanie nadciśnienia tętniczego, z którym lider zmaga się od dekad.

Pobyt w lubelskim szpitalu wzbudził duże zainteresowanie mediów ze względu na zastosowane środki bezpieczeństwa. W naTemat pisaliśmy, że polityk otrzymał do dyspozycji osobną salę, której przez całą dobę pilnował ochroniarz.