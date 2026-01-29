28 stycznia 2026 r. polska przestrzeń powietrzna znów została naruszona. Błyskawiczna reakcja wojska Fot. x.com/DowOperSZ

Polskie wojsko wykryło grupę obiektów, które wleciały w naszą strefę powietrzną z terytorium Białorusi. "Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP" – przekazało w oficjalnym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ.

W nocy ze środy na czwartek, 28 stycznia 2026 roku, wojskowe systemy radiolokacyjne wykryły niezidentyfikowane cele zmierzające na Podlasie. Zareagowano błyskawicznie i wprowadzono czasowe restrykcje dla lotnictwa cywilnego w tym regionie.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej 28 stycznia 2026

Jak wynika z raportu opublikowanego przez wojsko, trajektoria lotu obiektów wskazywała, że ich ruch był uzależniony od wiatru. Stąd specjaliści ocenili, że nad Polskę wleciały najprawdopodobniej balony (na razie nie wiemy jakie, ale mogły to być balony np. przemytnicze lub obserwacyjne), a nie drony.

"Na podstawie przeprowadzonych analiz, obejmujących m. in. charakterystykę lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów, oceniono, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów" – poinformowały w komunikacie służby prasowe armii.

Wojna hybrydowa i szybka reakcja polskiego wojska

Pomimo tego, że były to "tylko" balony", systemy obronne zadziałały bez zarzutu, a sytuacja ani przez moment nie wymknęła się spod kontroli specjalistów. "Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w komunikacie.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami i instytucjami, by wzajemnie przekazywać dane i informacje. Podkreśla jednak, że to zdarzenie wpisuje się w element wojny hybrydowej.

Należy podkreślić, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne RSZ

Powtarzające się incydenty z balonami na granicy z Białorusią nie są przypadkiem

Zaledwie kilkanaście dni (z 16 na 17 stycznia) wcześniej polskie służby mierzyły się z niemal identycznym wyzwaniem, gdy nad granicą pojawiła się cała chmara balonów przemytniczych z papierosam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nadzorowało wtedy wlot kilkudziesięciu obiektów, które lądowały nawet w centrach miast (np. w Białymstoku).

Eksperci ostrzegali, że za transportem towarów może kryć się drugie dno. "Pod pozorem przerzutu nielegalnego towaru może kryć się prowokacja" – alarmowało BBN w komunikacie cytowanym przez redaktora Marcina Kusza. Służby nie traktują tych zdarzeń wyłącznie jako "kreatywny przemyt", ale również jako element badania polskiej czujności i szybkości reakcji służb.