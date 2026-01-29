Jeszcze w niedzielę Jarosław Kaczyński spotkał się z wyborcami w Skarżysku-Kamiennej. Teraz przebywa w szpitalu Fot. Prawo i Sprawiedliwość / YouTube

Jarosław Kaczyński trafił 28 stycznia do szpitala. Rzecznik PiS początkowo uspokajał, że to tylko zwykle badania, ale najnowsze doniesienia partyjnych kolegów sugerują, że sytuacja może być bardziej poważna. Możliwe, że zachorował na zapalenie płuc.

28 stycznia pisaliśmy, że Jarosław Kaczyński zmaga się z infekcją, która mogła go dopaść podczas ostatnich spotkań z wyborcami. Współpracownicy prezesa PiS w rozmowie z "Faktem" mówili, pierwsze objawy pojawiły się już w województwie świętokrzyskim.

"Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno" – przyznał anonimowy informator. Polityk jeszcze w poniedziałek był w pracy, ale ostatecznie w środę trafił do szpitala na badania.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek o zdrowiu Jarosława Kaczyńskiego

W internecie zaczęto spekulować na temat zdrowia lidera PiS. Oficjalny komunikat w mediach społecznościowych opublikował rzecznik ugrupowania. Rafał Bochenek w poście na X starał się tonować nastroje, tłumacząc, że wizyta w placówce medycznej to nic nadzwyczajnego przy obecnej porze roku.

"Szanowni Państwo, p. premier Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją... Taki mamy w Polsce chorobowy czas. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi" – napisał rzecznik PiS.

Bochenek zaapelował również do opinii publicznej o zachowanie spokoju. "Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem" – zapewnił.

Stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. "To może być nawet zapalenie płuc"

Nieco inny obraz sytuacji wyłania się z wypowiedzi posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka. Polityk na antenie Polskiego Radia 24 przyznał, że intensywny grafik lidera w ostatnim czasie mógł mocno nadwyrężyć jego organizm. Sprawa może nie skończyć się na zwykłym przeziębieniu.

"To może być nawet zapalenie płuc. Wtedy sprawa byłaby poważniejsza. Ale rozumiem, że to wygląda na poważną sprawę, skoro prezes znalazł się w szpitalu" – stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem 24.