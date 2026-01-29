Mleko początkowe Bebilon wcyofane ze sklepów. O którą dokładnie partię chodzi? Fot. New Africa / Shutterstock

Jeśli wasz niemowlak pije mleko początkowe marki Bebilon, to koniecznie sprawdźcie oznaczenia na opakowaniu. Jedna partia produktu natychmiast znika z półek, bo odkryto w niej niebezpieczną substancję. Co powinni teraz zrobić rodzice, którzy kupili lub karmili nim dzieci?

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował komunikat dotyczący bezpieczeństwa żywności dla najmłodszych. Problem dotyczy konkretnego rzutu produktów marki Bebilon, w których wykryto ryzyko zanieczyszczenia groźną substancją. Producent już wycofuje partię z półek, ale jednak zapasy mogą wciąż znajdować się w domowych szafkach rodziców.

Mleko początkowe Bebilon wycofane. Sprawdź numer partii

GIS podaje na swojej stronie, że firma Nutricia Polska Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę wycofywania z rynku produktu BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1. Decyzja ma charakter prewencyjny i dotyczy wyłącznie jednej, konkretnej partii towaru. Jeśli masz ten produkt w domu, natychmiast zweryfikuj dane na opakowaniu.

Nazwa: BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1, 800 g Data ważności: 2027.08.18 Numer partii: 111540592 Dystrybutor: NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

Wspomniana partia nie powinna być dostępna w sklepach. Jeśli jednak dokonałeś zakupu wcześniej, pod żadnym pozorem nie przygotowuj posiłku z tego opakowania. Producent uruchomił specjalną infolinię pod numerem 801 16 55 55 (można też wysłać mail na: serwis@nutricia.com.pl), gdzie rodzice mogą uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące zwrotu lub reklamacji wadliwego towaru.

Fot. mat. pras.

Przyczyną alarmu jest ryzyko obecności cereulidyny. To toksyna produkowana przez drobnoustroje, która może negatywnie wpłynąć na organizm niemowlęcia. Jak informuje sanepid, trwają intensywne prace nad ustaleniem źródła problemu, a firma Nutricia współpracuje z organami kontrolnymi, aby wyjaśnić, jak doszło do zanieczyszczenia na etapie produkcji lub logistyki.

Bakteria Bacillus cereus w produktach dla niemowląt. Jakie są objawy?

Warto zachować czujność i monitorować stan zdrowia dziecka, jeśli spożyło ono produkt z tej serii. Reakcja organizmu może być gwałtowna i zazwyczaj pojawia się w krótkim czasie po jedzeniu. Eksperci zalecają, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości nie zwlekać z wizytą u specjalisty i dokładnie opisać sytuację pediatrze.

"Objawy, na które należy zwrócić uwagę, to silne lub uporczywe wymioty, biegunka lub nietypowy letarg, które zazwyczaj pojawiają się od 30 minut do 6 godzin od podania posiłku" – czytamy w oficjalnych wytycznych opublikowanych przez GIS. "Cereulidyna to substancja wytwarzana przez mikroorganizm Bacillus cereus" – podkreślają przedstawiciele inspekcji.

