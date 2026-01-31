Generał Polko o "wazeliniarstwie" Dudy. Fot. shutterstock // Fot. screen TVN

Andrzej Duda ostatnio stwierdził, że Donald Trump nie ma za co przepraszać po swoich oburzających słowach o żołnierzach sojuszników, który walczyli w Afganistanie. Tymczasem generał Roman Polko dosadnie podsumował postawę byłego prezydenta. Otwarcie określił, że to "wazeliniarstwo". Wspomniał też o tym, co powinien zrobić Karol Nawrocki w tej sytuacji.

– Powiem tylko krótko, że poziom wazeliniarstwa jednak też ma swoje czerwone linie, granice, i nie można się podlizywać prezydentowi największego państwa świata, i najsilniejszego, tylko z tego powodu, że właśnie takim prezydentem tego państwa jest – powiedział na wstępie generał Roman Polko w programie "Fakty po Faktach" w TVN24.

Polko o oburzających słowach Trumpa i reakcjach na nie

Zwrócił uwagę na to, co zrobiła w tej sytuacji premierka Włoch, która uznała za niedopuszczalne słowa Donalda Trumpa. – Jeżeli ktoś mówi bzdury, to trzeba tak jak Giorgia Meloni powiedzieć: "przyjacielu, cenimy was, świetnie, żeśmy współdziałali, zbudowaliśmy kompanię braci, ale to, co mówisz, jest nieprawdą i wypadałoby, żebyś przeprosił" – dodał generał.

Zdaniem Polko Nawrocki powinien domagać się od prezydenta USA przeprosin. – Nie można w jednym zdaniu mówić "murem za mundurem", a w drugim zdaniu chować głowę w piasek i udawać, że właściwie nic się nie stało, tak jak czasem kibole na stadionach krzyczą – skwitował.

Co dokładnie powiedział Trump i Duda?

Podczas niedawnego wywiadu dla Fox News Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone "nigdy nie potrzebowały" wsparcia NATO w Afganistanie. – Powiedzą, że wysłali trochę żołnierzy… ale trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu – mówił prezydent USA.

Wbrew tej fali krytyki Andrzej Duda ocenił, że wypowiedź Trumpa... nie była obraźliwa. W rozmowie z RMF FM podkreślał, że nie widzi w niej powodu do przeprosin. – Nie widzę w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo "przepraszam", bo prezydent Trump nikogo nie obraził – stwierdził były prezydent.

Duda argumentował, że Trump patrzy na sprawę przez pryzmat skali zaangażowania USA i strat poniesionych przez armię amerykańską. – Jeżeli prezydent Trump patrzy na to z punktu widzenia, jak zaangażowana była armia amerykańska i ilu amerykańskich żołnierzy zginęło, to żadna armia NATO nie ma porównania, jeśli chodzi o straty, z armią amerykańską – tłumaczył.

