Kilka dni temu Donald Trump wywołał powszechne oburzenie słowami o udziale wojsk NATO w Afganistanie. W obronie żołnierzy stanął wtedy Donald Tusk. Po wypowiedzi Andrzeja Dudy na ten temat zawrzało. Teraz premier w mocnych słowach zwrócił się do byłego prezydenta i przy okazji... Karola Nawrockiego.
Niedawny wywiad Donalda Trumpa w Fox News poniósł się głośnym echem, bowiem prezydent Stanów Zjednoczonych oznajmił, że te "nigdy nie potrzebowały" wsparcia wojsk NATO w Afganistanie. Szczególnie głośno komentowano fragment wypowiedzi, w którym stwierdził on:
– Powiedzą, że wysłali trochę żołnierzy… ale trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu.
Andrzej Duda broni Trumpa. Donald Tusk stanowczo reaguje
W wielu środowiskach odebrano słowa Donalda Trumpa jako ugodzenie w honor żołnierzy. Spora grupa internautów z dużym zaskoczeniem wysłuchała opinii Andrzeja Dudy na temat wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Dudę zapytano o te słowa na antenie RMF FM. Nie dołączył on do osób oburzonych wypowiedzią o żołnierzach NATO.
– Nie widzę w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo "przepraszam", bo prezydent Trump nikogo nie obraził – ocenił Duda.
Później były prezydent tłumaczył punkt widzenia Donalda Trumpa, mówiąc: – Jeżeli prezydent Trump patrzy na to z punktu widzenia, jak zaangażowana była armia amerykańska i ilu amerykańskich żołnierzy zginęło, to żadna armia NATO nie ma porównania, jeśli chodzi o straty, z armią amerykańską.
Sam nazwał wypowiedź "niefortunną i niezręczną", ale skrytykował tych, którzy głośno negatywnie ocenili wypowiedź amerykańskiego prezydenta, mówiąc:
– Dziś głośno krzyczą ci, którzy wcześniej poniewierali polski mundur i polskich żołnierzy.
W piątkowe popołudnie postawę Andrzeja Dudy postanowił skomentować Donald Tusk. Można przypuszczać, że jego wpis zamieszczony w serwisie X jest pokłosiem głośnej wypowiedzi byłego prezydenta. Przy okazji – i to po raz kolejny – oberwał też... Karol Nawrocki.
"Panowie prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki, waszą rolą nie jest lobbowanie na rzecz interesów innych państw, nawet najbliższych sojuszników, tylko stanie na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego" – napisał Tusk.
Oburzenie po słowach Donalda Trumpa o żołnierzach NATO
Wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych o żołnierzach NATO głośno komentowano między innymi w Wielkiej Brytanii, a tamtejszy premier Keir Starmer sugerował, że Donald Trump powinien przeprosić za tę wypowiedź. Oświadczenie wydał również książę Harry.
W Afganistanie walczyli i ginęli także Polacy: życie straciło tam 43 żołnierzy i jeden pracownik cywilny, a w misji uczestniczyły co najmniej 33 tysiące naszych rodaków. Na zdecydowane reakcje zdobyli się m.in. premier Donald Tusk oraz były dowódca GROM Roman Polko.
Prezydent Karol Nawrocki również nie przemilczał sprawy, ale wielu internautów zarzuciło mu za małą stanowczość, a niektórzy nazwali jego komentarz "spóźnionym". Oburzenie wyraziło Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość", które opublikowało list otwarty do amerykańskiego prezydenta.
