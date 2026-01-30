Donald Tusk poucza Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę. Shutterstock.com/Victor Mogyldea

Kilka dni temu Donald Trump wywołał powszechne oburzenie słowami o udziale wojsk NATO w Afganistanie. W obronie żołnierzy stanął wtedy Donald Tusk. Po wypowiedzi Andrzeja Dudy na ten temat zawrzało. Teraz premier w mocnych słowach zwrócił się do byłego prezydenta i przy okazji... Karola Nawrockiego.

Niedawny wywiad Donalda Trumpa w Fox News poniósł się głośnym echem, bowiem prezydent Stanów Zjednoczonych oznajmił, że te "nigdy nie potrzebowały" wsparcia wojsk NATO w Afganistanie. Szczególnie głośno komentowano fragment wypowiedzi, w którym stwierdził on:

– Powiedzą, że wysłali trochę żołnierzy… ale trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu.

Andrzej Duda broni Trumpa. Donald Tusk stanowczo reaguje

W wielu środowiskach odebrano słowa Donalda Trumpa jako ugodzenie w honor żołnierzy. Spora grupa internautów z dużym zaskoczeniem wysłuchała opinii Andrzeja Dudy na temat wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Dudę zapytano o te słowa na antenie RMF FM. Nie dołączył on do osób oburzonych wypowiedzią o żołnierzach NATO.

– Nie widzę w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo "przepraszam", bo prezydent Trump nikogo nie obraził – ocenił Duda.

Później były prezydent tłumaczył punkt widzenia Donalda Trumpa, mówiąc: – Jeżeli prezydent Trump patrzy na to z punktu widzenia, jak zaangażowana była armia amerykańska i ilu amerykańskich żołnierzy zginęło, to żadna armia NATO nie ma porównania, jeśli chodzi o straty, z armią amerykańską.

Sam nazwał wypowiedź "niefortunną i niezręczną", ale skrytykował tych, którzy głośno negatywnie ocenili wypowiedź amerykańskiego prezydenta, mówiąc:

– Dziś głośno krzyczą ci, którzy wcześniej poniewierali polski mundur i polskich żołnierzy.

W piątkowe popołudnie postawę Andrzeja Dudy postanowił skomentować Donald Tusk. Można przypuszczać, że jego wpis zamieszczony w serwisie X jest pokłosiem głośnej wypowiedzi byłego prezydenta. Przy okazji – i to po raz kolejny – oberwał też... Karol Nawrocki.

"Panowie prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki, waszą rolą nie jest lobbowanie na rzecz interesów innych państw, nawet najbliższych sojuszników, tylko stanie na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego" – napisał Tusk.

Oburzenie po słowach Donalda Trumpa o żołnierzach NATO

Wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych o żołnierzach NATO głośno komentowano między innymi w Wielkiej Brytanii, a tamtejszy premier Keir Starmer sugerował, że Donald Trump powinien przeprosić za tę wypowiedź. Oświadczenie wydał również książę Harry.

W Afganistanie walczyli i ginęli także Polacy: życie straciło tam 43 żołnierzy i jeden pracownik cywilny, a w misji uczestniczyły co najmniej 33 tysiące naszych rodaków. Na zdecydowane reakcje zdobyli się m.in. premier Donald Tusk oraz były dowódca GROM Roman Polko.