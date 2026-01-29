Trump poprosił Putina, by przerwał naloty. Grzeczniej nie mógł tego ubrać w słowa

Donald Trump poprosił Władimira Putina, by wstrzymał bombardowania Ukrainy Fot. Flickr / The White House. Montaż: naTemat

Zimą Rosja zgotowała Ukrainie terror energetyczny. W wyniku bombardowań mnóstwo mieszkańców Kijowa i innych miast zostało bez prądu i ogrzewania. Prezydent USA Donald Trump zapewnia, że poprosił Władimira Putina o to, by wstrzymał naloty. "To było bardzo miłe" – tak zareagował na odpowiedź przywódcy Rosji.

Od ponad trzech tygodni mieszkańcy Kijowa zmagają się z kryzysem energetycznym. Powodem są zmasowane ataki na infrastrukturę energetyczną, które systematycznie przeprowadza na terenie Ukrainy Rosja. Przypomnijmy, że blisko 600 tys. mieszkańców opuściło stolicę po tym, jak 9 stycznia mer Witalij Kliczko zwrócił się do kijowian z prośbą o tymczasową ewakuację. Dodajmy, że tej zimy temperatury potrafią osiągnąć tam nawet 20 stopni Celsjusza na minusie.

Donald Trump zwrócił się z prośbą do Władimira Putina

Jak podaje The Kyiv Independent, pod koniec stycznia Donald Trump przeprowadził rozmowę z Władimirem Putinem, w której poprosił go, aby przez najbliższe dni nie atakował Ukrainy. – Osobiście poprosiłem prezydenta Rosji, aby przez tydzień nie bombardował Kijowa i okolicznych miasteczek – mówił przywódca Stanów Zjednoczonych podczas ostatniej konferencji prasowej.

Trump podkreślił, że Putin przystał na jego prośbę. – Muszę przyznać, że było to bardzo miłe – dodał republikański polityk. Szczegóły dotyczące dokładnej daty, od kiedy wstrzymany zostanie ostrzał, nie padły z jego ust.

– Wiele osób mówiło: "Nie marnuj tego połączenia. Nie dostaniesz tego, czego chcesz". A on to zrobił. I bardzo się z tego cieszymy – skwitował Donald Trump.

W ciągu ostatniej doby Rosjanie wysłali w kierunku Ukrainy ponad 100 dronów – tak wynika z ustaleń Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. W czwartkowym ataku w obwodzie zaporoskim zginęły trzy osoby.

