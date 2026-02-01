GIS ostrzega przed popularnymi jogurtami.
GIS ostrzega przed popularnymi jogurtami. Fot. shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ważny komunikat w sprawie popularnego jogurtu. Polacy mogli go kupić w sklepach, a teraz okazuje się, że mogą być w nim kawałki szkła.

Mowa dokładnie o produkcie, który można znaleźć pod nazwą "Eko jogurt naturalny LUBLANKA". Został wyprodukowany dla Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim przez TURVITA sp. z o. o. w Korytnicy.

Uważajcie na te jogurty

Na jednej z linii produkcyjnych doszło do uszkodzenia maszyny, w wyniku czego do jogurtów dostały się kawałki szkła. Postępowanie wyjaśniające przeprowadził w tej sprawie Powiatowy Lekarz Weterynarii, a Główny Inspektorat Sanitarny właśnie o tym poinformował.

Klienci, którzy nabyli ten produkt w sklepach zostali zaalarmowani, aby uważali i najlepiej nie spożywali w ogóle tego jogurtu. Producent natychmiast wszczął procedurę wycofania produktu z rynku. Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces" – czytamy w komunikacie.

Oto dokładne dane, które można znaleźć na opakowaniu niebezpiecznego dla zdrowia produktu:

  • Nazwa: Eko jogurt naturalny LUBLANKA
  • Numer partii: P1 30/01/2026
  • Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026
    • logo
    Fot. gis

    Dodajmy, że takich niebezpiecznych produktów jest o wiele więcej. W ostatnim czasie ostrzegano też przed: musem orzechowym z salmonellą, herbatą liściastą z pestycydami czy czekoladowymi zajączkami, w których wykryto plastik.

    Co więcej, w grudniu dowiedzieliśmy się też o mlekach modyfikowanym dla dzieci, które były produkowane na hali, w której wykryto bakterię bacillus cereus. Zalecono więc, aby osoby, które kupiły niektóre partie NAN Optipro Plus 1 nie przyrządzały ich swoim pociechom.

    Z kolei w styczniu problem pojawił się w produktach marki Bebilon, w których wykryto ryzyko zanieczyszczenia groźną substancją. GIS podał na swojej stronie, że firma Nutricia Polska Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę wycofywania z rynku produktu BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1. Przyczyną alarmu jest ryzyko obecności cereulidyny. To toksyna produkowana przez drobnoustroje, która może negatywnie wpłynąć na organizm niemowlęcia.

