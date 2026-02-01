Kiedy premiera serialu "Harry Potter"? Szef HBO podał przybliżoną datę Fot. HBO / materiał prasowy; kadr z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Montaż: naTemat

Serial "Harry Potter" obejrzymy szybciej, niż myślimy. Prezes HBO postanowił podzielić się z fanami przybliżoną datę premiery pierwszego odcinka nowej adaptacji o chłopcu z błyskawicą na czole.

REKLAMA

"Harry Potter" – seria powieści low fantasy dla dzieci i młodzieży autorstwa J.K. Rowling, która od lat jest krytykowana za transfobiczne wypowiedzi – doczeka się serialowej adaptacji od HBO. Daniela Radcliffe'a ("Człowiek-scyzoryk"), Emmę Watson ("Małe kobietki") i Ruperta Grinta ("Przekręt") zastąpią na ekranie nowe twarze. Rolę tytułowego czarodzieja zagra Dominic McLaughlin, a w jego przyjaciół, Hermionę Granger i Rona Weasleya, wcielą się Arabella Stanton oraz Alastair Stout.

Zgodnie z zapowiedziami twórców każdy sezon serialu będzie przedstawiał po kolei wydarzenia z siedmiu tomów przygód małego Gryfona. Posadę showrunnerki objęła Francesca Gardiner ("Mroczne materie"), na fotelu reżysera zasiadł Mark Mylod ("Menu"), a zadanie skomponowania muzyki powierzono Hansowi Zimmerowi (laureatowi Oscara za "Diunę") oraz kolektywowi Bleeding Fingers.

REKLAMA

W serialu u boku młodziutkich aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa ("Konklawe"), Janet McTeer ("Albert Nobbs"), Paapę Essiedu ("Mogę cię zniszczyć") i Nicka Frosta ("Wysyp żywych trupów").

Kiedy premiera serialu "Harry Potter"? Szef HBO podał przybliżoną datę

Zagraniczne media branżowe przewidywały ostatnio, że serial "Harry Potter" ukaże się najpewniej w drugiej połowie 2027 roku. Prezes HBO Casey Bloys dał kolejną wskazówkę dotyczącą daty debiutu telewizyjnej adaptacji. Okazuje się, że przypuszczenia niektórych ekspertów były zbyt pesymistyczne.

REKLAMA

– Poprzednio mówiliśmy o 2027 roku. Żeby nieco to zawęzić, powiem o początku 2027 roku. A teraz zapytacie, czy to oznacza styczeń, luty, marzec, a może kwiecień. Nie jesteśmy jeszcze gotowi, by o tym mówić – wyjaśnił Bloys w rozmowie z portalem Deadline.

Przypomnijmy, że produkcja serialu "Harry Potter" rozpoczęła się 14 lipca ubiegłego roku. Tuż przed startem planu zdjęciowego HBO opublikowało w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie przedstawiające Dominica McLaughlina w mundurku Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Na nosie szkockiego aktora znalazły się okrągłe oprawki, a na jego czole – blizna w kształcie błyskawicy.