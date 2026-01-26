Kto zagra nowego Voldemorta? Fiennes mógł się wygadać Fot. Kadr z "Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci: Części II"

Trwają prace nad serialowym rebootem "Harry’ego Pottera", który przygotowuje HBO. Choć znamy już obsadę wielu kluczowych bohaterów, wciąż pozostaje jedno z najważniejszych pytań: kto wcieli się w Lorda Voldemorta? Oficjalnego ogłoszenia nadal brak, ale najnowsze słowa Ralpha Fiennesa – pamiętnego Czarnego Pana z filmów – sprawiły, że wśród fanów znów zawrzało.

REKLAMA

Zdjęcia do serialu "Harry Potter" już trwają. HBO stopniowo ujawnia kolejne nazwiska – znamy aktorów, którzy zagrają Harry'ego, Rona i Hermionę, a także Dumbledore'a, Hagrida czy Severusa Snape'a. Jedna rola pozostaje jednak owiana tajemnicą.

Chodzi oczywiście o Lorda Voldemorta. Choć Czarny Pan nie odgrywa pierwszoplanowej roli aż do czwartego tomu serii, to właśnie jego obsada budzi dziś największe emocje. Wiadomo jedynie, że rola ma być już obsadzona, jednak HBO najprawdopodobniej ujawni nazwisko dopiero w momencie emisji serialu.

Ralph Fiennes wygadał się, kto zagra Voldemorta? Wskazał faworyta fanów – Cilliana Murphy'ego

Oliwy do ognia dolał Ralph Fiennes, czyli filmowy Voldemort z kinowej sagi. Podczas jednego z wydarzeń aktor został zapytany, kto jego zdaniem powinien przejąć tę ikoniczną rolę w serialu HBO. – Powiedziano mi, że [moje buty] są już zajęte, prawda? – odpowiedział, potwierdzając pogłoski, że aktor został już wybrany.

REKLAMA

Gdy dopytano go o osobisty typ, Fiennes dodał: "Już wcześniej mówiłem, że uważam, iż Cillian Murphy jest bardzo dobry. Bardzo dobry wybór". Chwilę później aktor wyraźnie się zmieszał, jakby zorientował się, że być może powiedział więcej, niż powinien – zwłaszcza że HBO nie potwierdziło jeszcze żadnego nazwiska.

Co istotne, to nie pierwszy raz, gdy Ralph Fiennes publicznie typuje Cilliana Murphy’ego jako swojego następcę. W grudniu 2024 roku w programie "Watch What Happens Live" mówił wprost: "Cillian to fantastyczny aktor, to cudowna sugestia. Byłbym całym sercem za".

REKLAMA

Nic więc dziwnego, że fani odebrali jego ostatnie słowa jako możliwe potwierdzenie – zwłaszcza że Murphy od dawna znajduje się na szczycie listy marzeń potterheadów.

Cillian Murphy studzi emocje fanów. Jednak nie zagra Voldemorta w serialu "Harry Potter" HBO?

Sam Cillian Murphy, laureat Oscara za "Oppenheimera" i gwiazdor "Peaky Blinders", konsekwentnie zaprzecza tym doniesieniom. We wrześniu ubiegłego roku w rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście "Happy Sad Confused" aktor jasno stwierdził, że nie zagra Voldemorta w serialu HBO.

– Nie wiem nic na ten temat – powiedział krótko. Dodał, że jego dzieci wielokrotnie pokazywały mu fanowskie wpisy sugerujące, że to właśnie on powinien zagrać Czarnego Pana, ale sam podchodzi do tego z dystansem.

REKLAMA

– Poza tym naprawdę trudno jest dorównać Ralphowi Fiennesowi. To absolutna legenda aktorstwa, więc powodzenia temu, kto będzie musiał wejść w te buty – przyznał. Ze śmiechem zaznaczył też, że "jest bardzo przywiązany do swojego nosa", którego – jak wiadomo – Voldemort nie posiada.

Kto zagra nowego Voldemorta w "Harrym Potterze"? Może to być... kobieta

Murphy nie jest jedynym aktorem, którego nazwisko przewija się w spekulacjach. Fani od miesięcy typują potencjalnych następców Fiennesa – wśród kandydatów pojawiali się m.in. Mads Mikkelsen, Tom Hiddleston czy Benedict Cumberbatch.

Co więcej, według informacji przekazanych przez branżowego insidera Daniela Richtmana, casting może pójść w zupełnie nieoczekiwanym kierunku. "Przesłuchują zarówno mężczyzn, jak i kobiety do roli Voldemorta, więc możliwe, że w serialu zobaczymy kobiecą wersję tej postaci!" – napisał DanielRPK na platformie X we wrześniu ubiegłego roku.

Na razie HBO milczy. Jedno jest jednak pewne: jeśli słowa Ralpha Fiennesa okażą się prawdą, fani świata magii będą skakać z radości. Niestety jeszcze trochę poczekamy. Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest dopiero na 2027 rok, a wciąż nie wiadomo, czy twórcy zdecydują się na zmiany względem książek J.K. Rowling i pokażą Voldemorta wcześniej – na przykład w formie retrospekcji.