Cały świat mówi dziś o aktach w sprawie Jeffreya Epsteina. Są tam też polskie wątki. Jeden z nich prowadzi wprost na Kabuszy. Firma skompromitowanego finansisty kupiła od Polaków łódź za około 181 tysięcy dolarów. Przedstawiciele firmy już zabrali głos.

Przypomnijmy: Jeffrey Epstein, amerykański finansista, miliarder i skazany przestępca s***ny, znany m.in. z niesławnej prywatnej wyspy, na którą miał zapraszać wpływowych mężczyzn i nieletnie dziewczyny, zmarł w areszcie w 2019 roku. Wciąż jest jednak o nim głośno.

Firma Epsteina kupiła łódź od Polaków

W zeszły piątek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił kolejne strony akt w jego sprawie. Nowe dokumenty liczą 3 mln stron. Zawierają ok. 180 tys. zdjęć i 2 tys. nagrań. To dokumenty bardzo różnej wagi – emaile, notatki FBI, czy donosy. Choć wymagają jeszcze weryfikacji i nie oznaczają, że ktoś, kogo nazwisko pada był uwikłany w proceder, to i tak ta sprawa wywołuje emocje.

Co ciekawe pojawia się tam też kilka wątków o Polsce. Między innymi ten z łodzią. Okazuje się, że firma Jeffrey'a Epsteina LSJE LLC kupiła 12 lat temu od kaszubskiej firmy Sportis łódź motorową, która miała kosztować 181 tysięcy dolarów.

Z akt wynika, że początkowo koszty szacowano na 132 tys. euro, jednak z podsumowania wynika, że ostatecznie kwota była wyższa przez dodatkowe opłaty transportowe.

Firmę Sportis, która ma swoją siedzibę w miejscowości Bojano na Kaszubach, prowadzi znana na Pomorzu rodzina Żygowskich. W rozmowie z Onetem członek zarządu Adam Żygowski przyznał, że współpraca z firmą Epsteina miała wyłącznie charakter handlowy.

– Nie odnosimy się do szczegółów transakcyjnych ani warunków handlowych, ponieważ są to informacje poufne. Możemy jedynie potwierdzić, że zamówienie zostało zrealizowane 13 lat temu, a jednostka została przekazana do dostawy za pośrednictwem wyspecjalizowanego operatora logistyki morskiej – wyjaśnił Żygowski.

Zapewnił też, że przedstawiciele firmy nie odwiedzili posiadłości Epsteina. – Baza naszych klientów obejmuje tysiące osób i firm na całym świecie. Sprzedaż najczęściej opiera się na rekomendacjach oraz opinii o jakości produktów i standardzie obsługi. Nasi przedstawiciele nie odwiedzali posiadłości Jeffrey’a Epsteina – dodał.

Inne polskie wątki w aktach Epsteina